Ateliers gratuits par Paysages 2050

Association pour le paysage 2050 Val-David – Val-Morin

L’organisme à but non lucratif Paysages 2050 de Val-David et Val-Morin offre aux résidents quatre ateliers gratuits pour les inciter à planter un ou des arbres feuillus sur leur propriété et à se les procurer à moindre coût.

Les deux premiers ateliers des 13 et 14 juin 2025 offrent chacun une formation de 2 heures sur la planification d’une plantation d’arbres feuillus, autour d’une résidence à Val-David et Val-Morin, selon nos conditions climatiques, nos types de sol, etc. Cette formation aborde quelques éléments de base essentiels à la planification d’un aménagement résidentiel: nivellement et drainage, usages requis par le propriétaire, ensoleillement, etc. Elle présente la liste des arbres rendus disponibles par Paysages 2050. Objectif: aider les citoyen.nes à choisir le bon arbre pour le bon endroit.

Les deux ateliers suivants, en septembre 2025, offriront chacun une formation de 2 heures sur la plantation elle-même, avec une démonstration.

Avantages pour les citoyen.nes:

Se former à la plantation et à l’entretien d’un arbre Devenir membre de Paysages 2050 Acquérir un arbre à un coût moindre Mieux connaître les avantages des feuillus :

Ils résistent mieux aux grands vents; les conifères tombent plus facilement, à cause de leurs racines superficielles, comme lors du derecho de mai 2022;

IIs procurent davantage d’ombre et de fraîcheur autour de la maison;

Les conifères s’enflamment facilement, tandis que les feuillus agissent comme coupe-feu;

Commencer à rebâtir la canopée là où le derecho est passé; Améliorer sa qualité de vie et le prestige d’appartenir à une belle communauté; Augmenter la valeur de sa propriété.

Avantages pour les municipalités et leurs collectivités:

Les feuillus enrichiront la biodiversité des quartiers; Leur variété augmentera la valeur du paysage; Les conifères sont présentement en trop grand nombre, il faut réduire le danger d’incendie; Le contenu de l’atelier est conforme aux valeurs paysagères de Val-Morin et Val-David.

Déroulement du projet:

Ateliers 1 et 2 : Planification d’une plantation et principes d’aménagement paysager 13 juin au parc régional, chalet Anne Piché à Val-David – 9h 14 juin au parc régional, chalet du secteur Far Hills – 9h

Adhésion à la Charte des paysages 2050 (devenir membre de Paysages 2050 – c’est gratuit).

Commande et paiement avant le 1er août

Ateliers 3 et 4 : Plantation d’un arbre – site de démonstration à déterminer

– site de démonstration à déterminer Livraison et cueillette des arbres: site à déterminer – fin septembre

Essences d’arbres

Cette liste est sujette aux disponibilités au moment de la commande de groupe en ce qui concerne les essences proposées; les quantités peuvent être limitées:

Chêne rouge Chêne blanc Chêne des marais Érable argenté Érable à sucre Tilleul d’Amérique Bouleau jaune / merisier Cerisier tardif

Taille: 2,5 à 3 mètres

Prix: 150$ à 200$ par arbre (plus taxes), soit environ 40% de rabais

Prérequis

Pour s’inscrire à un atelier, il faut habiter à Val-David ou Val-Morin Pour acheter un arbre, il faut avoir participé à l’atelier «Planification d’une plantation et principes d’aménagement paysager» et devenir membre de Paysages 2050.

INSCRIPTION: https://www.chartepaysages2050.org/