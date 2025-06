Coups de cœur artistiques de Marie

Évènements à voir et artistes à découvrir! Tout près de chez nous ;))

Marie-Josée Larouche

Résidente de Val-Morin – Chorégraphe en danse contemporaine et cofondatrice de Cassiopée danse

Sonia Piché

Directrice artistique-Théâtre du Marais

Née à Saint-Antoine-des-Laurentides, elle arrive dans le coin de Val-Morin dans le but de continuer la création du Théâtre du Marais, qui a vu le jour en l’an 2000. Dans cette synagogue près du Marais, elle s’engage à honorer l’art, en tant que directrice générale et artistique de cet espace qui prend vie doucement et maintenant depuis 25 ans.

J’ai vu à travers les années une femme dévouée corps et âme mettre en lumière tous ces artistes en musique, en danse, en théâtre, en humour et en cirque, et ce, pour tous les goûts. Son public est important et les défis financiers aussi. Comme artiste en danse, j’ai eu l’honneur de travailler avec l’équipe du théâtre sur différents projets artistiques. On s’est toujours senti bien accueilli, honoré dans cet espace magique de création et de diffusion dans notre merveilleux coin de pays. Ce théâtre s’est développé à tous les niveaux dans ce grand espace honorable de notre village.

Cette femme passionnée de la vie, amoureuse de la nature, a poursuivi des études en sexologie et ensuite a vécu l’amour dans une petite maison dans la forêt avec sa petite famille. Après cette période de vie, elle s’investit dans la logistique et l’événementiel à Montréal. Elle aime profondément la rencontre avec les humains, ce qui devient une priorité, c’est-à-dire d’honorer ceux-ci dans leurs talents respectifs! Elle vivra bientôt la passation de tous ces apprentissages et son expérience à la relève actuelle pour un retour aux sources dans la nature gaspésienne, où Sonia se réfugie lorsqu’elle en a besoin, et ce, depuis plusieurs années avec son partenaire passionné de la pêche à la mouche, tout comme elle. Il y a encore beaucoup d’investissement à donner avant ce passage qui sera bien mérité… Dans son parcours, elle a appris sa capacité à s’adapter, à se battre dans les défis de la vie personnelle et professionnelle. Elle a aussi appris à déléguer afin de trouver un équilibre dans ce métier très prenant… Le Théâtre du Marais continue d’évoluer avec une équipe de feu ;)) et de grande générosité et d’amour pour les artistes! Tout bientôt, elle pourra aller se déposer à nouveau dans la forêt, la tête libérée et en paix…

Au Théâtre du Marais, elle a apporté sa signature artistique d’innovation, de jeunesse et d’audace!

Elle espère encore trouver de nouveaux partenaires financiers afin de continuer à faire vibrer cette scène laurentienne. Avec son réseau en scène, elle arrive à décrocher la lune pour créer du nouveau et faire briller ces artistes d’ici et d’ailleurs! Sonia Piché est très heureuse de cet accomplissement et fière d’avoir porté ce théâtre depuis 25 ans. Je ressens toujours cette soif de vivre en elle-même après quelques écorchures de la vie… Elle pourra continuer à vibrer à travers la peinture, un exutoire personnel depuis 10 ans. Son âme contemplative lui permet d’apprécier la vie à sa juste valeur, après être tombée et s’être relevée… bien des fois. Je la qualifierais de mentore de persévérance.

Elle signe à nouveau une série de spectacles pour célébrer le 25e anniversaire du Théâtre avec des artistes coups de cœur 😉 d’hier à demain. On regarde le présent, dans le renouveau, et donc vers l’avenir!!

80 spectacles d’exception. Pour découvrir la programmation: www.theatredumarais.com

Gabi Macaluso

Auteure-compositrice-interprète

Rassembleuse culturelle

Eh oui! Cette grande bonyenne, je l’ai connue dès son arrivée à Val-David en 2010. Une femme à l’allure de gitane qui s’exprimait déjà à travers son instrument, l’accordéon. Gabi était inspirée de cette époque, des films du cinéaste, acteur et musicien franco-serbe Émir Kusturica (Chat noir, chat blanc, Le Temps des Gitans, etc.), et de ses voyages à travers le monde. Elle m’a charmée par sa présence, sa voix, sa mouvance aux allures de flamenco sur la scène du Mouton noir de Val-David!

Elle vit une enfance épanouie et remplie d’un sentiment de liberté, accompagnée d’une mère québécoise et d’un père sicilien. La musique était bien présente à la maison. Gabi bien vivante dans la communauté où elle vivait, au bureau de poste de son village. Tout ce contexte lui a permis de développer sa curiosité, sa passion des mots, de l’écriture, des lettres, derrière le mystère des colis, des histoires de vie et des timbres de tous les pays.

Après avoir exploré la musique dès l’âge de 3 ans sur un orgue dans son salon, et ensuite avec son clavier et ses écouteurs qui lui ont permis de s’initier à la composition, elle ouvre ses ailes vers Montréal pour entamer des études en langue et lettres et continue par la suite l’exploration musicale de façon autodidacte.

Des rythmes d’ici, d’ailleurs, de partout, de nulle part, du dedans vers l’extérieur l’inspirent et elle les partage avec son grand cœur et sa facilité à rassembler. Amoureuse des humains, elle vit des projets humanitaires et devient intervenante sociale avec différentes communautés et dans différents lieux tels que la prison. Ses chansons abordent avec un tantinet d’humour notre merveilleux monde réel et virtuel, en proposant une expérience vivante, une rencontre humaine où les faces se sourient pour de vrai. Gabi Macaluso continue de développer sa créativité, après toutes ces années… avec plus de maturité, son vécu de mère de 2 enfants, elle propose un regard, des mots, des compositions renouvelées avec sa Tribu et ses couleurs bien à elle! Je pourrais dire que sa musique a un son tribal. Sa mission: honorer la langue québécoise, son swing, bien ancré dans notre territoire, et ce, avec beaucoup de profondeur;)) Spectacle à ressentir, très authentique et qui touche droit au cœur! Rendez-vous au Big Bang Fest le 8 août 2025 à Val-Morin. Contact: gabimacaluso@hotmail.com