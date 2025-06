Nelly Allard

Conseillère en vin à la SAQ de Sainte-Adèle

Suis-je la seule pour qui les mots «encourager» et «producteurs» sonnent étrange à ses oreilles?

Les fois où j’ai acheté un produit dans le but d’«encourager», c’était, par exemple, à un enfant qui vendait du chocolat de mauvaise qualité pour devenir le prochain Wayne Gretzky. Et je dois admettre que, comme plusieurs amateurs de vin, j’ai déjà posé ce geste pour encourager les vignobles d’ici. Souvent avec la déception qui vient avec. Si un produit est bon et compétitif, on ne devrait pas avoir à l’encourager, n’est-ce pas? Imaginez un producteur qui travaille jour et nuit et qui se fait «encourager»…

On ne se le cachera pas, les vins québécois manquent souvent de maturité. On a souvent droit à des vins acides et à fort prix. Mais on voit de plus en plus de vignobles qui sortent du lot. La technologie aide et le partage de connaissances face aux rigueurs de nos hivers profite à tous, que ce soit pour faire pousser des tomates ou des raisins.

Et c’est là que je suis tombée sur le vignoble d’Inselberg, situé en Montérégie. Ce terme, issu de l’allemand inselberg («insel», île et «berg», montagne), fait référence à une colline isolée surgissant de plaines, à l’image des Montérégiennes, ces collines distinctives qui caractérisent le paysage de Rougemont.

On goûte! Euh… C’est dont ben bon, ça! J’ai été tellement charmée que j’ai acheté tous les produits offerts à la SAQ. Et loin de moi l’idée d’encourager qui que ce soit. C’est bon et abordable. Point!

Commençons par celui qui m’a fait tomber en amour avec ce vignoble. Le chardonnay, qui peut rivaliser avec n’importe quel joli mâcon. En bouche, la pêche s’installe subtilement. C’est vif, mais son élevage sur lie lui confère une belle texture que l’on appréciera avec les crustacés.

Domaine Inselberg chardonnay

Code SAQ : 15460042

21,95 $

Le lot 100 Dix est quant à lui un 100% frontenac, un cépage qui supporte bien nos hivers. Ici, on a affaire à un vin qui accompagne à merveille le quai du chalet. Vous savez, ce moment où le contenu de la glacière se retrouve étalé sur votre plus belle nappe carreautée? Je vois une jolie salade de poulet à la mangue ou encore un ceviche de pétoncle avec ce blanc au nez exotique et gourmand.

Domaine Inselberg Lot 100 Dix

Code SAQ : 15460165

16,55 $

Et le rouge, dans tout cela? C’est souvent à ce dernier que se colle le mot «encourager». Bon nombre de mes clients grimacent en attendant les mots «rouge du Québec». Je dois admettre que c’est ce dernier qui m’a le plus étonnée. Amateurs de beaujolais? Allez-y! Avec cet assemblage de gamay de gameret s’offre un vin léger mais plein de fruit et encore du fruit! Si vous avez pu mettre la main sur quelques morilles au printemps, offrez-lui une volaille sauce champignons.

Domaine Inselberg gamay gameret

Code SAQ : 15460202

21,95 $

Autre qualité pour l’ensemble de l’offre d’Inselberg? Tous à moins de 12% d’alcool. Qui dit moins d’alcool dit souvent plus de sucre, mais ce n’est pas le cas ici. Ces vins sont tous secs.

Au moment où j’écris ces lignes, les quantités deviennent de plus en plus limitées, mais nous attendons un autre arrivage sous peu. Soyez à l’affut, et je souhaite à tous un bel été de découvertes!