INFO-MARCHÉ 25 ans

Diane Seguin

Fondatrice des Marchés d’ici

Oui, depuis 25 ans, tous les samedis de l’été voient la rue de l’Académie à Val-David se transformer en marché public. C’est une chance, un privilège, une fête hebdomadaire que d’avoir un marché dans notre cour. Surtout celui-là, reconnu par le mouvement italien et international Slow Food comme un Marché de la Terre, autrement dit, comme un lieu où l’alimentation offerte est respectueuse de l’humain et de la planète. Et puis, notre marché est reconnu par plusieurs milliers de clients qui en ont fait leur petit plaisir de la fin de semaine. Parmi eux, les résidents de Val-David en très grand nombre, et des chefs qui s’y fournissent en fraîcheurs et en produits d’exception, tout comme ces gourmets de tous les horizons qui savent qu’un marché regroupant des producteurs et des transformateurs uniquement, ça ne court pas les rues.

À telle enseigne que cet été, au moment de fêter sa maturité, le marché reçoit même un coup de chapeau hors norme: l’artiste René Derouin, résident de Val-David (et fidèle du marché), a produit une œuvre hommage pour marquer l’occasion. La gravure, imprimée sur papier arche en 25 exemplaires, d’une valeur de 1500 $ en galerie, a été mise en vente à l’accueil du marché, chaque exemplaire encadré est offert à… 200 $! C’est dire que notre slogan de cette année, Bien manger, chez nous, est un art, est plus vrai que jamais! Toute notre gratitude va à l’artiste et aux chanceux qui ont désormais sur leur mur une grande œuvre, et une raison de plus pour venir faire leurs emplettes au marché. Fêter 25 ans de marchés publics rue de l’Académie, c’est déjà une belle histoire de la solidarité villageoise, et c’est aussi un geste collectif pour soutenir la production agroalimentaire locale et québécoise. C’est la preuve qu’on peut se gâter un brin, en prenant soin des autres et de sa santé! Cheers!