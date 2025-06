Lancement de la programmation culturelle estivale de Val-Morin

Le jeudi 12 juin, Val-Morin a organisé un lancement festif pour annoncer sa programmation culturelle pour l’été 2025.

D’abord, la Saint-Jean-Baptiste, où le bleu sera à l’honneur, le 23 juin. Animations ludiques, marché d’artisans, gastronomie locale et prestations musicales en plein air seront au programme de cette journée haute en couleur. Dès 16 h, les visiteurs pourront profiter d’un site animé où petits et grands trouveront leur bonheur. Les festivités se poursuivront avec les percussions de l’ensemble BATAKA, suivies de la musique de Julien Leeb. Suivront un hommage officiel au drapeau et le spectacle de Nicolas Pellerin et des Grands Hurleurs, formation de trad québécois modernisé.

Programmation de la soirée dès 16 h

Animation pour enfants par Chez Fun Fou, incluant la course Farfelue à relais , le Pointorama , ainsi que du maquillage pour enfants (par Jacynthe Duval) et un sculpteur de ballons ;

Espace Ludiko proposera un kiosque d’activités extérieures pour enfants (matériel de cirque, jeux moteurs) jusqu’à 18 h 30;

Artisans et producteurs locaux dans nos charmantes cabanes : bijoux de Misie Loukil, t hés de L’Instant Thé de Sainte-Adèle, friandises de Fraîchement Vrac , exposition de photos historiques de la SHVM

Restauration et rafraîchissements

Le food truck Pizza no. 900

Les hot-dogs traditionnels grâce au BBQ des Joyeux aînés de Val-Morin et les hot-dogs végé par Partage et Solidarité Laurentides

Le Big Bang Bar avec bières locales, boissons, barbe à papa et popcorn

La bière locale Ayawan , brassée à Val-Morin

Musique et feux de joie : des moments inoubliables

18 h 30 : Prestation percussive de BATAKA , ensemble régional de Batucada

19 h 30 : Première partie du spectacle avec Julien Leeb, Kud Sak et Olivier Deruelles , chansonniers des Laurentides au style folk-swing-blues

20 h 15 : Hommage au drapeau par Mme Donna Salvati , mairesse de Val-Morin

20 h 30 : Grand spectacle de Nicolas Pellerin et Les Grands Hurleurs , véritable référence de la musique trad-folk modernisée. Un feu de joie viendra également égayer la soirée.

De son côté, le Théâtre du Marais amorce les célébrations de son 25e anniversaire avec humour: de Mariana Mazza à Jean-François Mercier, en passant par Charles Beauchesne, Maude Landry et Pierre-Yves Roy-Desmarais, ces artistes viendront tester leur nouveau matériel dans l’ambiance intimiste de cette salle emblématique des Laurentides.

Nouvelle mouture des Concerts sur le quai

Les Concerts sur le quai, une série de spectacles en plein air présentée en partenariat avec le Théâtre du Marais, reprennent à compter du 6 juillet, 14 h, aux abords de la rivière du Nord. De l’univers éclaté de DOBA à la cumbia festive de Less Toches Trio (27 juillet), en passant par la poésie engagée de Sandrine Masse (14 juillet) et la sensibilité d’Émile Bourgault (3 août), chaque performance promet un moment unique. Le 10 août, la série culminera en beauté avec la venue de Marc Déry, icône de la chanson québécoise, dans un concert présenté en collaboration avec le Big Bang Fest.

La Fête de la famille : un rendez-vous festif pour petits et grands

Fort du succès retentissant de sa première édition en 2024, la Fête de la famille revient au parc Legault pour une deuxième année. L’enthousiasme du public et l’ambiance chaleureuse de l’événement ont convaincu la Municipalité de renouveler ce rendez-vous estival devenu incontournable: jeux gonflables, kermesse, spectacles acrobatiques, animation musicale, épluchette de maïs, kiosques gourmands, sans oublier les nouvelles installations sportives.

Un été tout en découvertes à la biblio

Tout l’été, la bibliothèque de Val-Morin propose des activités ludiques et éducatives pour les jeunes lecteurs. Le coup d’envoi a été donné le 14 juin avec l’Heure du conte En mouvement, suivie, dès le 17 juin, par les inscriptions au Club de lecture d’été, destiné aux enfants de 3 à 12 ans. Le 16 août, les familles pourront vivre une matinée imaginative avec une animation spéciale de théâtre de papier, puis savourer un moment gourmand lors du pique-nique La Dolce Vita, une activité originale aux accents italiens pour les 6 à 12 ans.

Parc régional : un été d’aventures en pleine nature

Le parc régional Val-David–Val-Morin, secteur Far Hills, est un véritable terrain de jeu naturel, offrant aux visiteurs sentiers panoramiques pour la randonnée et le vélo. Cet été, le site accueille le camp d’été du Club Nature Aventure des Laurentides du 22 juillet au 23 août, une soirée d’astronomie en partenariat avec le Club d’astronomie de Mont Tremblant le 29 août, puis la célèbre Course Ultranza Les 2 Vals le 7 septembre. Que vous soyez amateur de randonnée, d’observation du ciel ou de défis sportifs, le Parc Far Hills promet une expérience mémorable en plein air.

Belle Neige : plein air, cinéma et sensations fortes

La station Belle Neige s’impose comme un incontournable pas seulement en hiver, mais également durant la saison estivale, offrant une combinaison de vélo de montagne et de cinéma en plein air. Avec près de 20 km de sentiers enduro et 26 descentes adaptées à tous les niveaux, les amateurs de vélo peuvent s’élancer sur les pistes dès le matin. En soirée, le Ciné-Parc Belle Neige propose une programmation variée mêlant succès hollywoodiens, films québécois et classiques familiaux, le tout sur deux écrans. De Lilo & Stitch à Mission Impossible : Bilan Final, il y en a pour tous les goûts. En complément, les visiteurs peuvent profiter d’une offre gourmande variée du bar à crème glacée.

TROIS FESTIVALS

L’été 2025 promet d’être mémorable à Val-Morin avec la tenue de trois festivals majeurs qui viendront dynamiser le cœur du village et faire rayonner la diversité culturelle de la région.

Big Bang Fest – du 8 au 10 août

De retour pour une 7e édition, ce festival éclaté rassemble spectacles en plein air, descentes en canot sur la rivière, zone familiale et marché artisanal, le tout dans une ambiance festive au cœur des Laurentides. Cette année, Radio Radio, The Planet Smashers, Marc Déry et Okapi figurent parmi les têtes d’affiche. Organisé par une coopérative de solidarité, le Big Bang Fest s’inscrit dans une démarche citoyenne et accessible à tous.

Festival Tournant – Danse Laurentides – du 14 au 17 août

Première édition à Val-Morin pour ce festival entièrement dédié à la danse contemporaine, avec des spectacles immersifs, des ateliers participatifs et des performances intergénérationnelles en salle et en plein air. Une programmation portée par l’organisme Danse Laurentides, qui contribue activement à la vitalité artistique régionale. Les citoyens deVal-Morin bénéficient d’un rabais de 30% sur les billets.

Festival FLOWYoga et Son – 29 au 31 août

Avec plus de 32 expériences immersives, le FLOW propose un savant mélange de yoga, musique live, méditation, conférences, bien-être et rituels en nature. Ce festival holistique rassemble enseignants, artistes et participants dans une ambiance douce et profondément inspirante. Notons le retour attendu de Eoin Finn, figure de proue du mouvement Blissology.

UNE OFFRE GOURMANDE À SAVOURER DÈS CET ÉTÉ

L’offre alimentaire se bonifie cet été à Val-Morin. La petite Gare reprend vie avec l’arrivée du Café de la Gare, un nouveau locataire qui installe une ambiance conviviale et une cuisine de saison mettant à l’honneur les produits locaux. Pensé comme un espace de détente, de rencontres et de découvertes gustatives, la dinette de quartier proposera des plats réconfortants, des options saines et un espace boutique, dans une atmosphère accueillante pour tous.

À proximité, au Golf de Val-Morin, le Val-Mo Pub Gourmand continue de séduire les amateurs de bonne bouffe avec ses assiettes généreuses et sa sélection de bières de microbrasserie, le tout dans un cadre chaleureux et familial. Amateurs de golf ou non, les amateurs de bonnes tables y trouveront leur compte.

Cal’s vous attend pour une délicieuse pizza, Le Mazot Suisse propose un repas réconfortant aux accents alpins, tandis que la Brûlerie Onirique charme avec ses soupes maison, sandwichs et cafés d’exception. Pour les envies sucrées ou salées, la Crêperie Au Tournesol offre des crêpes dans les règles de l’art. Du côté du restaurant de l’Hôtel Far Hills, on savoure une cuisine généreuse en pleine nature, alors que le Couvent de Val-Morin, avec la signature du chef Andrew Perron, propose une table soignée aux saveurs raffinées. Enfin, la microbrasserie Ayawan est l’endroit tout indiqué pour une pause d’après-midi ou un après-spectacle autour d’une bière artisanale aux goûts aussi originaux qu’élaborés.

« Val-Morin n’est plus seulement une halte nature; elle devient un espace où la culture s’épanouit, où chaque événement, chaque bouchée gourmande, chaque spectacle et chaque mélodie renforce notre sentiment d’appartenance »

— Donna Salvati, mairesse de Val-Morin



source: communications@val-morin.ca