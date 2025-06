Les autobronzants, pour un teint bronzé et naturel!

Santé et beauté :

Marlène Gosselin

Institut Marlène

Le début de la belle saison nous permet enfin de porter des vêtements plus légers. Vous trouvez votre peau blanche car elle a été privée de la lumière du soleil pendant de longs mois? J’ai LA solution pour vous. Que ce soit parce que vous ne tolérez pas le soleil, que vous avez développé un cancer de peau ou que vous avez une réaction allergique aux rayons UV ou filtres solaires, il existe des produits cosmétiques qui bronzent temporairement la peau, sans danger et sans risque de provoquer un vieillissement prématuré: les autobronzants, aussi appelés produits bronzants sans soleil.

Autrefois de couleur tirant sur l’orangé, les formulations des autobronzants d’aujourd’hui sont beaucoup mieux équilibrées, et ce, grâce à un principe actif, l’érythrulose. Ce sucre naturel, obtenu par biotechnologie, se retrouve dans les cellules des plantes, notamment dans les framboises. Il agit en provoquant la formation de pigments bruns dans les couches supérieures de l’épiderme, la couche cornée. Une coloration ayant l’apparence d’un hâle apparaît graduellement après 4 à 6 heures de la première application et disparaît complètement après 7 à 10 jours, quand les cellules se régénèrent, et si vous ne répétez pas l’application du produit.

L’érythrulose est associé au DHA, autre molécule de sucre d’origine végétale (blé, colza et betterave) qui stimule la pigmentation quand elle entre en contact avec les acides aminés de la peau. Ce duo assure l’homogénéité et l’éclat de votre bronzage sans soleil. À ces actifs s’ajoute un complexe hydrocyte pour l’hydratation et le confort du produit sur la peau.

Les autobronzants peuvent être utilisés autant sur le visage que sur le corps. Il est essentiel d’effectuer un exfoliant visage et un gommage pour le corps avant la première application du produit pour obtenir un bronzage uniforme. Appliquez 2 à 3 fois par semaine selon le résultat souhaité, en évitant les sourcils et la racine des cheveux. Évitez d’appliquer directement le produit sur les chevilles, genoux et coudes, car à ces endroits, la peau étant plus épaisse, la coloration sera accentuée. Je vous recommande de commencer l’application par les pieds et de remonter progressivement vers le haut de votre corps. Toujours vous laver les mains et brosser vos ongles après l’application, sinon, l’intérieur de vos mains et le contour de vos ongles deviendront orangés!

Assurez-vous de bien faire pénétrer le produit dans la peau avant de vous habiller, et privilégiez des vêtements amples et colorés, pour éviter des marques sur la peau aux points de contact, et ce, pour environ 1 heure.

Notez cependant que les produits autobronzants ne vous mettront aucunement à l’abri des effets d’une exposition aux rayons UV, alors utilisez votre écran solaire habituel lors de vos sorties à l’extérieur.

Il existe différentes formulations de ces produits, en lotions, crèmes, gels, mousses ou atomiseurs. Pour ma part, je préfère les crèmes autobronzantes pour leur effet naturel et leur action hydratante.

Bon début d’été!

