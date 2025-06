Louis Babin

Compositeur, directeur musical et artistique, Ô Chœur du Nord, Les Chanteurs de la Place Bourget, Chœur Tremblant

Je commencerais cet article en citant Claire France (1927-1976) :

« Les voix ont un pouvoir étrange sur les mots.

Une seule intonation sur une syllabe et tout change. »

Chanter ne se limite pas à reproduire des notes : c’est un processus qui implique une véritable écoute intérieure. Avant même d’émettre un son, il est essentiel d’entendre mentalement chaque élément de la mélodie. Cette capacité, appelée oreille interne, permet d’imaginer sa propre voix ou des instruments de manière unique et personnelle. Elle joue un rôle fondamental dans l’interprétation musicale, car on ne peut chanter correctement ce que l’on n’entend pas d’abord en soi. C’est une forme de prévisualisation musicale qui dépasse la simple lecture de la partition pour donner vie à un univers sonore propre à chacun. En développant ce lien entre l’écrit et l’interprétation, le chanteur enrichit sa musicalité et son expressivité, transformant la musique en une expérience plus profonde et personnelle.

Lorsqu’une pièce est parfaitement intégrée, un exercice particulièrement efficace consiste à faire chanter le chœur en silence. Chaque chanteur suit mentalement la mélodie sans émettre le moindre son, tandis que le chef dirige l’œuvre avec toutes les nuances, les tempos et les intentions d’interprétations habituelles. Ce travail en oreille interne permet d’approfondir la musicalité et la cohésion du groupe, car chacun doit maintenir la justesse et l’expression sans s’appuyer sur sa propre voix ou sur celles des autres. L’un des aspects les plus fascinants de cette pratique est la stabilité de l’intonation : sans l’influence physique de la voix, le cerveau ancre naturellement la tonalité et la conserve avec précision. Cet exercice renforce ainsi la conscience auditive et la concentration des chanteurs, les amenant à une interprétation plus fine et à une plus grande maîtrise de leur rôle au sein de l’ensemble vocal.

Ce texte est un avant-goût de ce que je prépare dans l’ombre. Un projet qui me tient à cœur. Je n’en dis pas plus pour le moment…;-)

Écoute du mois : Les Djinns, de Gabriel Fauré (1845-1924) :

https://youtu.be/6Y0pzmLtSCk?si=IRamOoXqP60lEKiI

Interprétation du Chœur de Radio France, sous la direction de Lionel Snow