Réactualisation de la murale Art-Histoire à la polyvalente des Monts

De 1996 à 1999, élèves et enseignants de la polyvalente des Monts ont réalisé cette œuvre emblématique qu’est devenue la murale Art-Histoire. Installée près de l’entrée principale de l’école, elle mettait en lumière des pans significatifs de l’histoire de la région des Laurentides, tout en illustrant les liens entre l’art, la mémoire collective et l’école comme lieu de transmission. Cette œuvre collective qui retraçait les moments marquants de la région et de la vie scolaire a mobilisé un grand nombre d’élèves au moment de sa réalisation.

Entre autres pour des raisons de sécurité liées aux risques d’incendie, la murale devait être défaite. Or, grâce à une photographie d’archives, l’œuvre a pu être reproduite en deux dimensions et être installée de nouveau dans l’école, afin de conserver ce riche héritage.

Consultez le communiqué portant sur le dévoilement de la nouvelle oeuvre et visitez la page dédiée à la murale Art-Histoire pour en savoir plus.