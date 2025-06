Val-David, une communauté tissée serrée pour célébrer la Fête nationale!

Les esprits et les cœurs étaient à la fête ce 24 juin à Val-David, alors que la communauté s’est réunie pour célébrer la Fête nationale du Québec dans une ambiance empreinte de fierté, de créativité et de solidarité.

Cette édition 2025 fut un véritable succès grâce à une programmation ancrée dans le cœur même du village, mettant en valeur ses citoyennes, citoyens et organismes locaux. Créée par et pour la communauté, cette journée festive a mis en lumière l’extraordinaire richesse humaine et artistique de Val-David.

Plus de 200 personnes se sont impliquées bénévolement ou artistiquement dans les festivités, démontrant l’incroyable engagement de la population. La journée a débuté avec le retour tant attendu du défilé de vélos, un clin d’œil à une tradition locale réinventée. L’après-midi, la petite scène de la gare s’est animée avec :

• Les prestations vocales des choristes des Éveillés et des Éclaireurs

• Les danses enlevantes proposées par LézArts Loco

• Un jam trad festif dirigé par l’Orctrad, réunissant des musiciens passionnés.

En soirée, le groupe Les Pères Pétu a su électriser l’ambiance avant de laisser place à un moment magique: le spectacle «Val-David s’enchante», orchestré par Guillaume Duchesneau et réunissant 45 artistes valdavidois pour interpréter des chansons québécoises, en solo, en duo ou en chœur. Le tout s’est clôturé dans la joie autour du traditionnel feu de joie, enlevé par la performance tribale et enivrante des percussionnistes de Bataka. Une fin de soirée haute en rythme et en émotions.