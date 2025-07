Coups de cœur artistiques de Marie – juillet

Évènements à voir et artistes à découvrir!

Tout près de chez nous ;))

Marie-Josée Larouche | Résidente de Val-Morin | Chorégraphe en danse contemporaine, cofondatrice de Cassiopée Danse

Marko Bolduc

Comédien

Théâtre Entre Amis-15e anniversaire

C’est à cette soirée au Théâtre du Marais, où le Théâtre Entre Amis fêtait ses 15 ans d’existence, que j’ai redécouvert un artiste accompli et vibrant de tout son être dans la peau de son personnage. Pas surprenant qu’il a remporté le prix Arlequin… Un jeu vraiment surprenant par sa transformation du corps et de son incarnation du personnage. J’ai été tellement touchée et transportée par cette mise en scène de Carl Guité et de toute l’équipe de comédiens!

Marko a vécu son enfance à Saint-Eustache dans une fratrie de cinq garçons. Il a poursuivi sa formation en théâtre à Louise Hébert. En passant par la figuration, la télévision, le cinéma, le travail d’improvisation, le clown et le cirque, cet homme très humain et sensible, artiste multidisciplinaire, partage sa passion avec les jeunes et les adultes inspirés par son engagement de cœur pour son art. La rencontre avec le metteur en scène Étienne Boivin, qui s’est avérée magique, leur permet de poursuivre leurs collaborations dans les Laurentides depuis plusieurs années maintenant. Pour le découvrir comme comédien ou pour participer à ses cours et ses activités artistiques, vous pouvez communiquer avec lui: Mervaia.com-info@mervaia.com

Marie Eve Farmer

Chorégraphe-Danse contemporaine

Marie Eve, une amie de longue date, est chorégraphe engagée, danseuse-interprète entière et évolue dans une démarche artistique que je qualifie d’authentique et profondément en lien avec son public. Elle a créé Sublime, une œuvre présentée à un public déambulatoire qui vit le moment présent avec les danseurs… Cela sous forme d’une exposition vivante, dans des moments de lenteur volontaire, qui nous ouvrent à un espace pour nous déposer et ressentir l’énergie du mouvement et le calme du moment présent. Cette artiste en danse contemporaine a été diplômée du département de danse de l’UQAM en 2005. Depuis, elle est active dans le domaine et aussi comme médiatrice et consultante en développement culturel. Elle poursuit ses études et son parcours artistique à Montréal, au Mexique et dans les Laurentides depuis 2003. Elle fréquentait déjà depuis l’âge de 5 ans notre beau Val-David avec ses parents, entrepreneurs et bien actifs dans leur communauté. Marie Eve m’a raconté qu’elle se souvient très bien que le dimanche, elle ne voulait jamais rentrer en ville puisqu’elle avait déjà ressenti un fabuleux bien-être avec notre environnement naturel et qu’elle rêvait de s’y installer… Fonceuse et battante, cette femme porte bien des chapeaux!

Elle poursuit sa création Sublime grâce à une Bourse de la danse sur les routes du Québec et contribue à partager l’essence de la danse contemporaine dans notre paysage laurentien… 😉

Dates à retenir: Les Samedis de la danse: 20 septembre Rece-voir la danse; 22 novembre Parler de la danse; 24 janvier 2026 Vivre la danse. Inscription: mefarmer@2culture.com.

De plus, c’est gratuit ;))) Restez à l’affût de toutes les médiations culturelles qu’elle organise et les spectacles à venir: marieeve@piedsdem.com, 514-865-8833

Rachelle Gigault-Artiste peintre Gigo

Originaire de l’Abitibi-Témiscamingue et résidant dans les Laurentides, Gigo développe une pratique artistique où l’instinct et l’émotion priment à travers l’acrylique et les nuances. En 2008, elle reçoit un enseignement de haut niveau auprès de son père, Yvan Gigault, artiste peintre et sculpteur dont l’influence a été déterminante dans le développement de son style bien à elle. Deux ans plus tard, elle expose pour la première fois à la galerie Michel-Ange de Montréal, aux côtés de son père ainsi que d’artistes de renom. Depuis, Gigo a pris part à plusieurs événements artistiques, dont une exposition de groupe à Saint-Sauveur en 2015. En 2016, elle participe au Salon international tourisme voyage suivi du Salon national de l’habitation 2017.

Il y a 2 semaines, j’ai découvert cette artiste à une exposition à Morin-Heights. J’ai eu un coup de cœur pour ses œuvres, pour l’harmonie qui s’en dégage, tantôt des couleurs vives, des collages et des textures en mouvement, ce que j’ai trouvé fascinant… Elle sera exposée à la bibliothèque de Morin-Heights tout l’été. Vous aurez l’honneur de découvrir une femme humble et engagée…

Cette merveilleuse exposition d’artiste émergent lui a permis de signer un contrat de permanence avec la galerie Lenoir à Montréal et un coup de cœur du public! www.rachelgigo.com, Instagram : rachel_gigo