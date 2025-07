Nelly Allard

Conseillère à la SAQ de Sainte-Adèle

J’admire le courage et le brin de folie de ceux qui s’expatrient et qui viennent déposer un peu d’eux-mêmes dans notre village. Ce mois-ci, je fais une pause du vin pour vous faire découvrir un artisan maître brasseur breton qui partage avec nous ses créations à travers les fûts du pub du Baril roulant. Une histoire inspirante!

En 2019, Quentin travaille pour la FNAC comme réparateur de mobiles. Il quitte son emploi et se retrouve barman. Il part de rien, et c’est là que le monde de la bière s’ouvre à lui et devient une passion. Rapidement, il achète une cuve de brassage et produit, dans son garage, sa première création. Une pale ale mosaic. Une bière de « potes ». Et ce sont justement ces derniers qui deviendront ses premiers clients. Encouragé, il crée la tanière brewing. Et c’est là qu’en 2023, il obtient son PVT (permis vacances travail). Au revoir la Bretagne, bonjour le Québec!

Je le rencontre pour la première fois dans le stationnement de l’auberge du Baril roulant. Un chic type à la personnalité colorée. Après qu’il ait sillonné les routes de la Gaspésie à bord d’une van aménagée, Val-David attire son attention. La découverte du pays est dans les plans, mais le désir d’explorer le monde de la bière est présent. Le Baril roulant cherche alors un maître brasseur. C’est là que Quentin se posera. Son but? Produire des bières hétéroclites en gardant en tête que la clientèle cherche aussi des bières plus accessibles. Voici deux de ces créations qu’il a eu envie de partager avec vous.

La First Hop est une pale ale mosaic avec un subtil côté végétal. «C’est une bière sentimentale, puisque c’est la première que j’ai brassée. À noter qu’elle aura été commercialisée sur les deux continents.» La bière de copains à partager avec un bol de croustilles ou, pour les plus fancy, sur des asperges glacées au beurre décorées de vesce jargeau. C’est le temps! Elle pousse partout en ce moment.

Pour une clientèle plus avertie, La Résinance, où l’on retrouve le citron frais et une touche épicée… et légèrement sapinée! «J’avais envie de mettre de l’avant le terroir laurentien, explique Quentin. Avec un ami, on a même cueilli nous-mêmes les jeunes pousses de sapin pour la concocter.» Servir sur un feuilleté de chanterelles et chèvre nappé de miel. Un régal!

Pour clore, j’ai demandé à Quentin de partager avec nous sa vision sur sa brasserie d’accueil et notre village.

«Je suis agréablement surpris de la richesse culturelle à Val-David au niveau musical, l’ouverture d’esprit des gens et la façon d’aborder les relations sociales. Au début, je doutais même de la sincérité de l’accueil. Val-David, c’est un monde dans un monde. J’en suis moi-même une caricature. Incroyable, en deux ans, la quantité d’expérience que j’ai emmagasinée. De mon garage à ce jour, c’est le jour et la nuit. Je me sens chanceux que des humains aient eu une telle confiance en moi. Le Baril roulant, c’est une aventure humaine, des défis, une toile vierge où je peux m’exprimer. Beaucoup de bonheur et de la bonne bière!»

Quentin termine même notre entretien avec, pour lui, le mot numéro 1 de Val-David:

«Gratitude!»

Pour goûter ses créations, l’équipe du Baril roulant vous attend du mercredi au dimanche.

Je vous souhaite de vous installer au bar, bière à la main, et d’entendre l’intégralité du parcours de Quentin. Fascinant!