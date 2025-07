DANSE – Le Festival Tournant, bientôt à Val-Morin

Festival Tournant : du 14 au 17 août 2025 à Val-Morin

Le Festival Tournant, porté par Danse Laurentides, fera escale cet été au cœur de Val-Morin. Du 14 au 17 août 2025, plus de 15 artistes en danse des Laurentides seront mis à l’honneur, aux côtés d’artistes invité·e·s de Montréal, Vancouver et de la relève locale. Ensemble, ils offriront au public quatre jours de danse.

Danse Laurentides est un organisme à but non lucratif dédié à l’avancement et au rayonnement de la danse contemporaine dans les Laurentides. Sa mission englobe le soutien à la création artistique, le développement professionnel des danseur·euse·s et la diffusion de leurs œuvres.

En collaboration avec la Municipalité de Val-Morin, le Festival Tournant propose une programmation variée composée de spectacles en salle, de performances en plein air, d’un match d’improvisation dansée, d’ateliers accessibles à tous·tes, ainsi que d’un pique-nique culturel.

Pour cette 9e édition, découvrez les artistes: DUSSO danse · Cassiopée Danse · Laurie-Anne Langis · Lucy Fandel · Sylvain Lafortune · Esther Rousseau-Morin · Chanel Cheiban · Jade-Élodie Ferland · Rosalie Paquette · Foolish Operations · Shirley Marquis · Marie-Josée Larouche · Mariem Valdes et Niosbel Osmar González Rubio.

Consultez la programmation complète et la billetterie au www.festivaltournant.com.

Festival Tournant | festivaltournant.com | info@danselaurentides.com