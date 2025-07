Événements spéciaux au Marché de Val-David

Parmi les rendez-vous à ne pas manquer en cet été du 25e anniversaire du Marché de Val-David:

Le kiosque Découverte

En collaboration avec l’Association des Marchés publics du Québec et Aliments du Québec, Marchés d’ici présente à huit occasions le samedi matin, rue de l’Académie, le «kiosque Découverte», une initiative qui vise à mieux faire connaître les nouveaux produits bioalimentaires locaux.

Parmi les invités: le 19 juillet , le kiosque Découverte accueillera Ago le Frigo des Petits (plats préparés spécialement pour les enfants) et le 26 juillet , Aliments Sly, qui propose des repas lyophilisés végane. D’autres produits à découvrir au cours de la saison: les charcuteries de Gulo Gulo, qui travaille uniquement avec des produits locaux; Au Jardin des noix, les cultures de noix de Saint-Ambroise-de-Kildare; les confitures et les beurres de fruits de La Fermette du Pape de Grenville-sur-la-Rouge; L’Issue Végane Maison, et ses petits plats végétaliens; Bibec, producteur de biscuits salés et sucrés à Saint-Hyppolite, et les vins Zyromsky de Rivière Rouge.

La Table champêtre vous attend!

Les billets pour la Table champêtre des amis du marché sont maintenant en vente!

Une centaine d’invités sur le site du marché ou à l’église en cas de pluie, un méchoui, des dégustations en masse, une fête gourmande unique en compagnie de l’équipe de Marchés d’ici et des producteurs participants. Réservez vos places au plus tôt, elles s’envolent vite!

Autre nouveauté débutant le 12 juillet: le Kiosque des Jeunes d’ici, où des enfants de 9-11 ans présenteront chaque samedi les petits plats qu’ils auront cuisinés eux-mêmes!