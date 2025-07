Le Festival de Cirque des Laurentides revient pour une 3e édition

Du 13 au 17 août 2025 à Mont-Tremblant

Du 20 au 24 août 2025 à Val-David

Le Festival de Cirque des Laurentides, sous la direction de Vague de Cirque prend de l’ampleur et se déploiera pour la première fois aussi à Mont-Tremblant, offrant deux semaines de festivités, de découvertes et de performances circassiennes sous toutes les formes.

Au programme: plus de 50 artistes, une vingtaine de spectacles et activités gratuites, du cirque contemporain dans toute sa diversité et une ambiance à la fois festive, familiale et résolument éclatée.

À ne pas manquer :

Le Cabaret Cirque — LA soirée éclectique et époustouflante du festival. Contorsion, planche sautoir, acrobaties aériennes… Les plus spectaculaires artistes de cirque du Québec se réunissent pour une soirée cabaret complètement déjantée, mise en scène dans l’église du village, transformée pour l’occasion en véritable alcôve acrobatique. Une soirée unique où les acrobates pourraient bien voler jusqu’au clocher!

Merci mon Dieu pour Tim et Joe!

De retour dans les Laurentides, ce duo clownesque de renommée internationale a littéralement fait pleurer de rire le village entier lors de son dernier passage. Un spectacle généreux, absurde et d’une efficacité comique redoutable.

Cirque Collini

Sur le pont du navire, un équipage haut en couleur vous entraîne dans une aventure circassienne pleine de rebondissements, entre acrobaties maritimes, humour décalé et batailles de pirouettes. Levez l’ancre, hissez les voiles — le Cirque Collini part à l’abordage!

Cirque Entre Nous (France)

Une rare occasion de voir du triple mât chinois en plein air. Voltige, précision et poésie dans un spectacle de haut vol porté par une troupe européenne de grand calibre.

Look up Art

Perches souples, chorégraphies dans le vent, pieds dans les airs… cette compagnie propose des performances visuelles et suspendues qui défient la gravité avec une délicatesse aérienne.

Les Improbables

Ici, tout peut arriver. Au détour d’un sentier ou au cœur du marché, des artistes surgissent là où on ne les attend pas. Clins d’œil acrobatiques ou moments de poésie brute: ces apparitions impromptues transforment le village en un véritable terrain de jeu circassien.

Éphémère – Vague de Cirque

Le spectacle phare de la compagnie hôte, tout juste revenue d’une vaste tournée canadienne. Mélange d’humour, d’acrobaties et d’humanité, Éphémère est un rendez-vous sensible et spectaculaire à ne pas manquer.

Le Festival de Cirque des Laurentides est un événement 100% accessible et en plein air, mettant en valeur le cirque d’aujourd’hui dans une atmosphère festive, inclusive et inspirée. C’est aussi une belle occasion de découvrir les Laurentides sous un autre angle — par le biais de la voltige, de la créativité, et du plaisir partagé.

Programmation complète: www.festivaldecirquelaurentides.ca

Source: Noémie Gervais, Directrice générale – Vague de Cirque 514-799-7806 – vaguedecirque@gmail.com