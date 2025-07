François Gohier

Résident de Sainte-Agathe-des-Monts

Je souhaitais depuis longtemps réaliser ce tour en cyclotourisme. Notre confrère Daniel Descôteaux nous en a donné l’occasion avec une planification méticuleuse des parcours et des hébergements. Merci, Daniel, un travail de maître, car les contraintes sont nombreuses. D’abord, les distances quotidiennes se doivent d’être raisonnables (entre 50 et 100 kilomètres) et surtout culminer sans faute à un gîte convenable dont les réservations doivent être faites à l’avance pour ne pas risquer l’itinérance dans les parcs.

C’est au sud du Lac que ça se passe

La partie la plus intéressante de cette virée de vélo à quatre fut sans contredit la section sud du lac Saint-Jean, de Saint-Félicien vers Alma. Mention spéciale à la municipalité de Roberval pour ses aménagements touristiques. C’est réussi!

Défi logistique

Le poids des bagages ajoute à l’effort à déployer pour rouler. Pour ma part, environ 15 kilos sur un vélo qui en pèse déjà presque autant. Je n’ose même pas imaginer partir avec un équipement de camping en sus pour un périple pleinement autonome. Les gens qui font ça (j’en ai vu quelques-uns) doivent être joliment décidés.

Il faut aussi développer une logique d’emballage bien huilée pour s’y retrouver à destination. Prévoir plusieurs maillots pour la route et des vêtements longs et chauds pour les soirées frisquettes. Et tout cela à l’abri d’une ondée toujours possible. La météo devient donc la source d’information principale, bien avant les nouvelles et les dernières conneries de Trump.

Suivant le calendrier de notre itinéraire, nous avons dû rouler deux jours de suite sous la flotte, d’Alma à Sainte-Rose-du-Nord. Session de séchage à prévoir. C’est le pendant moins jojo d’une telle escapade.

Hébergement et restauration

Pour l’essentiel sommeil récupérateur, mentions spéciales à La GentilHommière à Saint-Siméon, La Perle Rose à Roberval et le Gîte de la Montagne urbaine à L’Anse-Saint-Jean, tous bien situés avec vues imprenables et hôtes chaleureux.

Nous avons d’ailleurs tous eu un faible pour Dominique de La Montagne urbaine. Croyez-le ou non, leurs œufs bénédictine provenant du poulailler d’en face nous ont été servis par le maire du village!

En matière de restauration, plusieurs très bonnes tables à signaler, dont Ananas mon Amour à Alma, «petit restaurant aux allures clandestines», précise leur site Internet. La copropriétaire Ingrid, efficace et élégante, y a une présence exceptionnelle. Cinq étoiles dans nos cœurs.

L’expression « véloroute »…

Notre parcours comprenait autant de chemins publics avec accotements confortables que de pistes cyclables entièrement dédiées au vélo. Alors, si vous êtes relativement à l’aise de rouler sur la 117, vous vous accommoderez de ce parcours chez les Bleuets.

Somme toute, si vous ne disposez que de quelques jours, mieux vaut concentrer votre séjour autour du Lac, et en particulier au sud. Avec douze jours devant nous, nous sommes partis de Saint-Siméon en bordure du fleuve et avons fait le tour tant du Lac que du Saguenay. Un peu plus de 600 km de distance et beaucoup de dénivelés. Si vous pensez manquer de power dans les côtes, pensez à l’assistance électrique. Bref, d’une manière ou d’une autre, une sacrée belle sortie.