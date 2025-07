René Derouin – Nouveau livre et exposition en préparation

L’artiste René Derouin prépare un nouveau livre et une exposition d’oeuvres récentes encore jamais exposées.

Voir de près / Voir de loin

Les Apatrides

Avec des textes critiques de Gilles Lapointe, historien de l’art; Gérald Grandmont, ancien haut fonctionnaire au Ministère de la Culture et des Communications; Alain Kerlan, philosophe et professeur à l’Université de Lyon; Pierre Vadeboncoeur, écrivain, et René Derouin, artiste du fleuve.

Lancement prévu à l’automne 2025.