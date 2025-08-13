Marlène Gosselin

Institut Marlène

Il existe un lien profond entre les émotions et l’apparence de la peau, et les expressions «être bien dans sa peau», «être à fleur de peau» le démontrent bien. Ce lien est devenu un sujet d’intérêt croissant dans le monde de la beauté et également en psychologie. À travers cet article, j’explorerai comment notre état émotionnel peut influencer l’apparition d’imperfections sur la peau.

La peau joue un rôle crucial de barrière protectrice face aux éléments extérieurs. Elle est également très sensible et réceptive aux stimuli internes, et plus particulièrement aux émotions. Cette sensibilité est due à la connexion qu’elle a avec le système nerveux central. Le stress favorise l’apparition d’imperfections, car lorsque l’organisme y fait face, il libère des hormones comme le cortisol et l’adrénaline. Ces substances, en particulier le cortisol, ont un impact direct sur l’équilibre de la peau en stimulant la production de sébum et en favorisant l’obstruction des pores de la peau et l’apparition d’imperfections cutanées comme des points noirs ou des boutons d’acné.

L’effet du stress peut également fragiliser la barrière cutanée, rendant la peau plus vulnérable aux agressions extérieures et aux inflammations. Chez certaines personnes, il y a une accentuation de l’acné tandis que d’autres voient apparaître des rougeurs ou une recrudescence de troubles comme l’eczéma et le psoriasis.

Les émotions positives comme le bien-être, la sérénité et la joie se reflètent aussi sur la peau, en améliorent l’apparence et rendent le teint plus éclatant. Elles contribuent à réduire le stress, favorisent une meilleure qualité du sommeil et permettent ainsi à la peau de se régénérer la nuit selon son cycle naturel.

Comment prendre soin de soi et de sa peau?

– Mieux gérer son stress en prenant le temps de respirer à fond, de se déposer. La méditation et le yoga peuvent aider à y parvenir. Aller dehors, marcher, jardiner, prendre du temps pour soi dans cette vie qui va trop vite!

– Une alimentation équilibrée, composée d’aliments riches en vitamines et oméga-3 favorise une peau saine : on est ce que l’on mange. Évitez les aliments transformés et préparés où vous ne contrôlez pas le sel, le sucre et les matières grasses. Cuisiner peut être relaxant et très agréable, c’est une bonne habitude à intégrer dans la routine quotidienne.

– Une routine de soins adaptée à la condition de la peau est garante de beaux résultats. Apprenez à être à l’écoute de vos besoins, vous saurez détecter à quel moment il faut assainir votre peau avec des actifs régulateurs, lui offrir plus de douceur avec des produits apaisants ou intégrer des soins d’hydratation si elle tiraille.

La peau est un modèle de communication, c’est un organe relationnel de première importance parce que son relief, son teint, ses imperfections s’inscrivent dans la première image, le premier contact offert à l’entourage, au même titre que le regard, le geste, l’attitude. C’est le plus grand organe du corps humain, elle est un des cinq organes des sens, le toucher. Elle peut révéler notre vie intérieure ou être le miroir d’une maladie interne, prenons-en bien soin!

Bon été!

____________

Référence : Biologie de la peau (Gérard Peyrefitte)