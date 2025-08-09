Stan, chien d’assistance à la DPJ des Laurentides

Plus de 100 jeunes ont bénéficié des services de Stan

Deux ans déjà qu’un allié tout à fait particulier est arrivé au sein des services de la protection de la jeunesse: Stan, un chien d’assistance psychosociale formé pour accompagner les enfants dans des moments parmi les plus sensibles de leur vie. Depuis, plus de 100 jeunes ont bénéficié de sa présence rassurante, souvent dans des contextes empreints de stress ou de détresse.

Formé en partenariat avec la Fondation MIRA, Stan agit aux côtés des intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) dans des contextes parfois bouleversants: dévoilements d’abus, rencontres d’évaluation, auditions judiciaires ou transitions importantes dans le parcours d’un jeune. Sa présence aide à créer un espace sécurisant et apaisant, facilitant l’expression des émotions, la parole, et le lien de confiance.

Une mission d’apaisement et de soutien

Stan n’est pas un simple chien: il est un acteur à part entière du filet de sécurité offert aux jeunes suivis par la DPJ. Sa mission est claire: réduire l’anxiété et offrir un réconfort immédiat aux personnes qu’il côtoie. Pour ces jeunes qui vivent des moments critiques, le contact physique avec Stan fait toute la différence.

L’intégration de Stan au sein des services de la DPJ illustre la volonté constante d’innover pour mieux répondre aux besoins des enfants et des adolescents de la région. Elle reflète également l’engagement profond des intervenants, éducateurs, psychologues et gestionnaires qui œuvrent avec dévouement pour protéger, accompagner et redonner espoir.

«Stan représente bien plus qu’un chien d’assistance: il est une passerelle de douceur dans des moments chargés d’émotions. À titre d’allié, il incarne notre volonté d’alléger le poids de l’intervention auprès des jeunes en la rendant plus accessible et empreinte de réconfort. Il permet aussi de créer autrement des ponts de confiance. Son impact est réel et profondément inspirant, tant pour les jeunes que pour nos équipes», souligne la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, Mme Julie Delaney.

Source : Direction des communications et des affaires corporatives

www.santelaurentides.gouv.qc.ca