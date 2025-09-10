Coups de cœur artistiques de Marie – Septembre 2025

Évènements à voir et artistes à découvrir! Tout près de chez nous ;))

Marie-Josée Larouche | Résidente de Val-Morin | Chorégraphe en danse contemporaine, cofondatrice de Cassiopée Danse

Nathalie Levasseur

Sculpteure | Artiste multidisciplinaire

Nathalie, sculpteure, transmet sa passion par ses œuvres d’art dans des lieux de renommée internationale. Elle vit ce besoin de partager, d’enseigner, de sensibiliser la communauté artistique et les jeunes artistes en devenir. Interpellée par les comportements de l’homme dans son environnement immédiat, Levasseur allie la sculpture de fibre, dans l’installation, œuvres in situ, performance, médiation, photographie et gravure, dans un art de l’assemblage et de la cohésion. Elle compte à son actif plusieurs expositions solos et collectives au Québec, Canada, Japon, France et Espagne.

L’œuvre d’art qu’elle crée est toujours à construire, et sa construction elle-même s’affine avec son regard à travers le processus de création au moment présent. Issue par formation du geste textile, elle s’est instinctivement tournée vers la fibre brute pour réaliser des assemblages sculpturaux. On ressent dans son travail un respect du vivant et une conscience des gestes de survie qui sont devenus le véritable moteur de son travail. Elle tisse des liens… Elle puise en elle, se renouvelle et se questionne sur l’aspect social et s’autocritique constamment. Ce que je trouve aussi très fascinant, c’est sa persévérance à assumer tous ces chapeaux et son dévouement auprès des jeunes, avec son projet Racine du monde, comme transmetteur, passeuse de sa démarche de création, in situ ou en galerie.

Une artiste passionnée de grand talent, avec une grande ouverture d’esprit que j’ai rencontrée à mon arrivée à Val-David en 2002. Je suis toujours aussi impressionnée par ses œuvres et de la voir évoluer à travers le temps et la matière… Exposition à découvrir! Trois états de la fibre, un projet en processus sur la vie, la mort et de la renaissance. Un hommage à nos ancêtres et à nos parents, présenté à Stewart Hall, Pointe-Claire, commissaire: Pascal Beaudet, du 6 sept. au 2 nov. 2025.

Au 50e anniversaire de l’Atelier de l’île, les mini presses, salle Alphonse-Desjardins, Mont-Tremblant, du 31 octobre au 21 novembre 2025 et par la suite, en hiver 2026 au Centre d’exposition à Val-David. www.nathalielevasseur.net

Christian Arsenault

Kroki | Clown | Comédien

Christian célèbre ses 60 ans d’existence et ses 30 ans d’investissements dans la culture québécoise en tant que comédien et clown. Exilé de sa Gaspésie natale, il est le fils d’une famille avec 2 frérots et une sœurette artistes dans l’âme comme lui! Il poursuit, en 88, son parcours de vie vers Montréal après avoir baigné dans une grande famille de musiciens et de personnes qui aimaient bien la vie et qui avaient beaucoup d’humour. Après une adolescence mouvementée et ponctuée d’expériences multiples hors des sentiers battus, il a ressenti l’appel incontournable pour la création artistique. J’ai eu l’honneur de le rencontrer, il y a de cela 23 ans, où j’ai découvert un homme plein de vie et bien engagé dans sa communauté choisie de Val-David. Quelques années auparavant, il était entré à l’École supérieure de théâtre à l’UQAM. Il y a vécu une rencontre déterminante avec M. Robert Dion, une sommité dans le théâtre physique en tant que mime, clown, acrobate. Il a bien évolué à Montréal et a performé dans de multiples cabarets, en passant par les Foufounes électriques, le Portée disparue, Théâtre de rue et bien des festivals. Le clown s’est défini encore plus avec des évènements pour enfants et pour les grands avec la compagnie Clown Express. Kroki, que l’on connaît très bien, est alors apparu et propulsé dans une mégaproduction sur la vie de P.T. Barnum; c’était un slap-stick clown inspiré de Charlie Chaplan et de Buster Keaton. Au gré des rencontres, il continue à évoluer dans notre beau village de Val-David. Vous l’avez sûrement croisé chez Cassiopée danse, avec Boom Flash et Patatras, au Village du père Noël et dans la rue près de chez nous! Je le qualifierais d’artiste polyvalent qui aime collaborer, travailler en équipe, avec son approche humaniste. Sa mission : être engagé avec sensibilité et bienveillance envers son public élargi… Je célèbre Christian Arsenault 😉 maintenant, pour son parcours et pour son projet thérapeutique, comme artiste clown-comédien avec sa partenaire Aline Fournier à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut. Un beau projet qui semble apporter beaucoup de rires, de présence bienveillante dans le milieu des CHSLD, des hôpitaux et bientôt en pédiatrie! 😉 Bon succès!

Maori Lemieux

Réalisatrice en cinéma | Direction photo

L’artiste multidisciplinaire émergente Maori Lemieux a seulement 20 ans. Eh oui, depuis sa naissance, je la côtoie… Née à Val-Morin d’une mère entrepreneure, d’un père musicien et torréfacteur du Café Vox à Sainte-Agathe, elle baigne depuis ses débuts dans l’art de la musique, de la création et de l’art de vivre de cette famille créative, fondatrice du Mouton Noir à Val-David en 2003.

Après avoir assisté à la présentation de son court-métrage Déviellusion (un vrai coup de cœur pour moi!), j’ai eu le désir de partager avec vous son chemin artistique jusqu’à maintenant… et pour vous donner envie de la suivre sur les réseaux sociaux: @maorilemieux sur YouTube, et peut-être d’assister à sa prochaine performance! Son film a été réalisé avec cinq finissants au collège Lionel-Groulx en cinéma. Leur projet a été sélectionné afin d’être diffusé au Festival du nouveau cinéma de Montréal.

Cette reconnaissance lui a donné des ailes et l’élan de continuer ses études à l’Université de Concordia.

Elle vit ses premières explorations de ses passions à Val-David et en danse-études à ANM au secondaire, où j’ai eu l’honneur de lui enseigner la danse pendant 5 ans. J’ai découvert une vraie artiste, avec tout plein de potentiel 😉 Je l’ai observée et reconnue dès ses premiers pas en art visuel, photo, vidéo et danse contemporaine! Elle crée déjà d’autres courts-métrages avec sa complice de toujours, sa sœur Mirka Lemieux, qui a poursuivi des études en théâtre. Moi-même, passionnée de danse et de vidéo d’art, je suis impressionnée par sa direction photographique, les images choisies, sa réflexion artistique, le fil de ses thèmes, la texture, les couleurs, les plans et le traitement utilisé de façon judicieuse et audacieuse… Une jeune artiste à suivre et à découvrir. J’espère avoir piqué votre curiosité et que vous vous réjouissez comme moi de découvrir ses nouvelles aventures et ses nouveaux projets artistiques… 😉