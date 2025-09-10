Nelly Allard

Conseillère en vin à la SAQ de Sainte-Adèle

20 août, l’hiver s’invite dans mon été par courriel à coups de contrats de déneigement et d’achats de cordes de bois. Le même sentiment qu’une Civic montée mauve qui arrive à toute vitesse dans ta balade sur le 1er rang de Doncaster en te collant au derrière l’air de te crier dessus, subtilement, «Tasse-toé!».

L’automne semble parfois envoyer ce même message au mois de septembre. Mais avec l’été qui a pris tellement de temps à s’installer, je vote pour une vengeance pour ce mois-ci, qui nous réserve souvent de chaudes journées. Et pour accompagner notre vengeance et nier ce qui s’en vient, je vous propose tout d’abord une bulle rosée. Tant qu’à nier l’inévitable, aussi bien le faire de manière festive.

Et pour célébrer ce dernier mois doux, je propose le Ca’Di Rajo Lemoss Rosé 2024. Un assemblage de Glera 90% et de Raboso 10%. Nous sommes sur une bulle sèche avec des notes de petites pommettes. L’acidité rend la bouche fraîche et donne envie d’un plateau de tapas ou d’un apéro entre amis. Autre belle qualité de ce vin: son taux d’alcool à 10,5%. Lemoss existe aussi en blanc, mais notre équipe a eu un coup de cœur pour le rosé, qui apparaît à l’occasion dans le réseau. Et Sainte-Adèle a justement mis la main sur plusieurs caisses. Vous pourrez évidemment vous procurer sa version en blanc, et pourquoi pas les deux pour comparer?

Ca’Di Rajo Lemoss Rosé 2024

Code SAQ : 15143784

19,35 $

Septembre, c’est aussi le mois de l’abondance et des légumes du jardin. Quand j’ai dégusté Les Dames blanches du Domaine de Grangeneuve 2023, j’ai tout de suite vu les aubergines et tomates cerises de ce monde danser sur le charbon. Pourquoi pas une burrata avec votre basilic, qui n’attend que cela. La bouche est ample et dominée par la pêche, le miel et la fraîcheur du citron. Un assemblage de viognier 50%, marsanne 20%, grenache blanc 20% et roussanne 10% qui vous charmera, j’en suis certaine.

Les Dames blanches du Domaine de Grangeneuve 2023

Code SAQ : 13945142

21,90 $

N’oubliez pas que la table cellier regorge de nouveautés goûtées par moi ou mes collègues. Plusieurs de nos coups de cœur s’y trouvent. N’hésitez pas à discuter avec nous de nos plus récentes découvertes. La station de dégustations est gratuite et à votre disposition. Nous avons toujours 16 produits disponibles pour vous. Il suffit de le demander!

D’ici là, je vous souhaite de savourer les moments doux de ce mois de septembre avec tout ce que votre jardin vous aura procuré.