Nelly Allard

Conseillère en vin à la SAQ de Sainte-Adèle

Il fait beau? Envie de boire une bière. Il fait gris? Tout aussi envie?

Est-ce que l’alcool est à sa place dans nos vies ou est-ce que tout devient un prétexte pour se «désaltérer»? Depuis plus de 25 ans dans l’industrie, j’assiste à un désir collectif de boire mieux. Mais cela reste un sujet tabou et on assiste encore, dans nos soirées, à une personne qui tend la coupe à celui qui l’a déjà refusée trois fois. Difficile de trouver l’équilibre dans tout cela. Et parfois difficile de s’arrêter à deux verres.

Et si la mixologie était une alliée dans notre consommation? Si, avec un peu de créativité, on pouvait réduire le pourcentage d’alcool de nos consommations? Un cocktail qui aurait normalement 5% d’alcool peut se retrouver à 2,5% si l’on apprend à jouer avec les quantités.

Je vous propose donc le Michelada, mais revisité. Une boisson typiquement mexicaine qui se prépare avec de la bière comme base, complétée par du jus de citron vert, du sel et une sauce pour assaisonner, qui peut être de type Maggi, sauce anglaise, sauce piquante à base de piments (Tabasco), et peut être allongé de jus de tomate ou de Clamato. Il peut alors se rapprocher du Bloody Mary, avec de la bière à la place de la vodka. Mais nous, on est fous, fous, fous! Alors on va jouer avec la version originale et la rendre plus gentille pour vos lendemains de soirées BBQ.

Michelada forestier

Sel aromatisé

Dans un moulin à café, broyer un piment jalapeno, des champignons séchés et du sel, au goût.

Déposer le tout dans une petite assiette.

Frotter l’ouverture d’un verre avec un quartier de lime. Tremper l’ouverture dans le mélange de sel aromatisé.

Cocktail

15 ml (1 c. à soupe) de jus de lime

2,5 ml (½ c. à thé) de sauce Valentina, ou votre sauce piquante préférée

1 ml (¼ c. à thé) de sauce Worcestershire

5 ml (1 c. à thé) de champignons sauvages, broyés

Un moitié-moitié de jus de mélange à César Walter épicé et de bière blonde ou blanche de votre choix

Glace

Bien mélanger le tout, verser dans le verre puis décorer avec votre condiment mariné préféré.

Nous sommes en plein dans la saison des tomates et tomatillos. Une soirée tacos s’imposera sur ce Michelada!

Ceci n’est qu’un exemple de ce que la mixologie offre pour diminuer notre consommation d’alcool. Vous pourriez aussi y aller d’un «bulles-bucha»: moitié bulles, moitié kombucha! Les vins sans alcool ne sont pas vraiment mon fort, mais je suis tombée sur la bulle rosée d’Aubert & Mathieu Kisumé à 0,5%, et de toutes les options proposées sur nos tablettes, c’est celle où le sucre ne m’aura pas fait grimacer. On parle de 26 grammes par litre. Oui, c’est beaucoup, mais considérant que plusieurs tournent autour de 50 grammes, j’opte pour cette maison.

Et en terminant, en 2025, il est tout à fait acceptable d’être entre amis et de ne rien boire. Faut-il absolument avoir un verre à la main pour atteindre une certaine acceptabilité sociale? J’espère que non. Cette conversation ouverte, je l’ai de plus en plus avec amis et clients. C’est déjà un pas dans la bonne direction.

Je vous souhaite de profiter de ce dernier mois de chaleur avec amis et famille et tout ce que notre beau village nous offre comme plaisirs d’été.