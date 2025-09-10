EXCLUSIVITÉ WEB – Cuisine de fin d’été comme chez moi

Louise Duhamel

Chef à la retraite, chroniqueuse culinaire, chef bénévole des dîners communautaires et résidente de Val-David

Vous avez acheté des shishitos au marché cet été? Peut-être vous êtes-vous aussi laissé tenter par les premiers navets blancs, les aubergines asiatiques, les haricots plats ou bien les courgettes? Parmi les derniers légumes d’été, celles-ci abondent, c’est un achat économique quoique…elles ne sont pas toujours faciles à faire apprécier. Voici donc quelques suggestions pour les cuisiner.

Taillez des courgettes façon «tagliatelles», agrémentez-les de copeaux de parmesan, de basilic, de pignons ou de noisettes grillées, puis touillez-les avec un filet d’huile d’olive et du jus de citron. Pas besoin de cuisson pour obtenir cette délicieuse salade crue, à déguster par une belle journée chaude de septembre.

Une croquette, croustillante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur, où la courgette râpée se marie avec des petits dés de feta, de l’aneth, de l’oignon vert, de la farine de blé ou de pois chiches et de l’œuf, le tout façonné en boulettes et frites dans un poêlon avec un peu d’huile. Voilà un accompagnement ou une collation qui plaira à tous.

En ratatouille, en lasagne, dans une soupe, sur une pizza, dans un gâteau, autant de bonnes idées pour apprêter les courgettes. Mais pourquoi pas préparer des spaghetti alla Nerano, pour un repas élégant… sans chichi? C’est le provolone qui détermine leur appellation, mais il ne faut pas hésiter à choisir les fromages qui vous plaisent pour en faire une version personnelle. Par exemple, un fromage bleu donnera du caractère à ce plat de pâtes si vous le parfumez aussi de sauge alors qu’un fromage de chèvre, accompagné de basilic, lui donnera un goût estival.

La recette de spaghettis aux courgettes que je vous propose ici est simplement agrémentée de fromage parmesan, d’ail et de fines herbes, car elle était destinée à accompagner un reste de saumon frais. Le poisson a été tranché finement et grillé à broil quelques minutes pour obtenir un mi-cuit que j’ai légèrement citronné. Nous avons accompagné ce plat d’un Fattoria la Rivolta Fiano Taburno Sannio 2022. Joli accord!

Servies en plat principal ou en accompagnement pour une côte de porc, un suprême de volaille ou du poisson, ces pâtes devraient vous satisfaire. N’hésitez pas à laisser place à votre imagination en y ajoutant des lardons, de la pancetta, du saumon fumé, un ruban de sauce tomate, quelques crevettes, une saucisse grillée, par exemple.

Spaghettis aux courgettes (ingrédients pour 4 portions)

320 g de spaghettis ou de spaghettinis

Q.S. d’huile d’olive

600 g de courgettes

2 gousses d’ail

Au goût sel et poivre

60 g de beurre

Au goût un filet d’huile d’olive pimentée ou du piment fort

100 g de parmesan ou de pecorino

1 poignée de basilic

1 poignée de persil

Tailler les courgettes en petites rondelles de 5 mm d’épaisseur et les frire dans l’huile d’olive pour dorer l’extérieur tout en les gardant moelleuses à l’intérieur. Ajouter l’ail haché finement. Assaisonner de sel et poivre. Réserver. Cuire les spaghettis dans un volume suffisant d’eau salée afin d’obtenir des pâtes al dente. Égoutter et réserver l’eau de cuisson. Mélanger les pâtes avec les courgettes. Arroser d’un filet d’huile d’olive pimentée et ajouter le beurre. Incorporer le fromage et suffisamment d’eau de cuisson (cette eau, riche en amidon, s’émulsionne bien avec l’huile des courgettes pour obtenir une sauce crémeuse). Ajouter les herbes grossièrement hachées et servir sans attendre.

Bon appétit!