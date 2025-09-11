France-Élaine Duranceau nommée Présidente du Conseil du Trésor du Québec 

Communiqué

C’est à l’occasion du remaniement ministériel auquel a procédé le Premier ministre François Legault le 10 septembre que la députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, a été nommée ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de l’Efficacité de l’État et Présidente du Conseil du Trésor. Mme Duranceau a agi à titre de ministre responsable de l’Habitation depuis l’automne 2022.

Les quatre grands champs d’action qui viendront appuyer le plan du gouvernement au cours de la prochaine année sont: Économie et portefeuille; Efficacité de l’État; Sécurité; Identité. Ces champs d’action seront ressentis dans partout au Québec. La nomination de Mme Duranceau rejaillit donc directement sur l’ensemble de la circonscription de Bertrand.

«J’accueille cette nomination avec humilité et détermination. Je suis résolument prête à relever ce défi et je remercie le Premier ministre pour sa confiance renouvelée. Je dis toujours que l’État c’est nous tous, et l’argent des contribuables mérite d’être géré avec rigueur. Maintenant, je veux indiquer aux citoyens de la circonscription de Bertrand que je continuerai à travailler à l’avancement des dossiers du comté et à l’efficacité de nos administrations publiques locales et régionales avec la même énergie que je déploierai au sein de mon nouveau rôle.»

– France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et Présidente du Conseil du Trésor

Secrétariat du Conseil du Trésor :

https://www.tresor.gouv.qc.ca/s/

_______



Source:

Hugo Paquette, Conseiller politique de Mme Duranceau

Circonscription de Bertrand





