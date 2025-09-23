Maison Actualité Invitation au lancement de la campagne d’Action Val-David, Équipe Jean-Claude Rocheleau 

Élections municipales du 2 novembre 2025 

Les médias et la population sont invités au lancement de la  campagne électorale d’Action Val-David Équipe Jean-Claude Rocheleau sous le thème Ensemble, passons à l’action

DATE : 25 septembre 2025 

HEURE : 19h à 20h30 

LIEU : La chaumière Fleur Soleil 

2010, montée du 2erang, Val-David 

DÉROULEMENT :  

1- Présentation des candidats 

2- Présentation des 5 grandes priorités 

3- Période d’échanges avec les citoyens 

 

Rappel des 5 grandes priorités 

  1. Une nouvelle école et le règlement du dossier de La Sapinière  
  2. L’assainissement des finances et la relance de l’économie locale  
  3. Des actions liées à l’environnement  
  4. Le développement de la culture de l’art vivant  
  5. Une gouvernance participative à l’écoute de toutes les générations  

Confirmez votre présence à Sylvie Turcot au sturcot@actionvaldavid2025.org ou au 514- 979-6210 

 

 

Source : Action Val-David, Équipe Jean-Claude Rocheleau 

Pour renseignements : Jean-Claude Rocheleau, 514-983-4547



 