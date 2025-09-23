Invitation au lancement de la campagne d’Action Val-David, Équipe Jean-Claude Rocheleau 

Élections municipales du 2 novembre 2025
Les médias et la population sont invités au lancement de la campagne électorale d’Action Val-David Équipe Jean-Claude Rocheleau sous le thème Ensemble, passons à l’action!
DATE : 25 septembre 2025
HEURE : 19h à 20h30
LIEU : La chaumière Fleur Soleil
2010, montée du 2erang, Val-David
DÉROULEMENT :
1- Présentation des candidats
2- Présentation des 5 grandes priorités
3- Période d’échanges avec les citoyens
Rappel des 5 grandes priorités
- Une nouvelle école et le règlement du dossier de La Sapinière
- L’assainissement des finances et la relance de l’économie locale
- Des actions liées à l’environnement
- Le développement de la culture de l’art vivant
- Une gouvernance participative à l’écoute de toutes les générations
Confirmez votre présence à Sylvie Turcot au sturcot@actionvaldavid2025.org ou au 514- 979-6210
Source : Action Val-David, Équipe Jean-Claude Rocheleau
Pour renseignements : Jean-Claude Rocheleau, 514-983-4547