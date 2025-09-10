François Gohier

Résident de Sainte-Agathe-des-Monts

Tout d’abord, il convient ici d’accorder une mention spéciale post-mortem à Pierre Foglia pour l’ensemble de son œuvre! Comme bien d’autres, apparemment, je sautais volontiers jadis quelques pages du journal La Presse pour savourer ses chroniques en priorité. Était-ce pour son style, pour sa désinvolture ou ses contenus éclectiques?

Cet homme-là aimait les desserts presque autant que les chats, le vélo, les rousses et la confiture de mirabelles.

Anyway. Je sais que l’écriture ne lui venait pas facilement. Même après 40 ans, ça restait pour lui un exercice douloureux. «Il n’y a aucun plaisir à écrire. Il n’y a que le plaisir d’avoir écrit», a-t-il confessé un jour.

Je ne sais pas de qui parlait Foglia dans cet extrait, mais l’allusion à la difficulté d’écrire me décrivait bien. Pas facile, le travail de la plume… Buona sera, signore Foglia.

De la Vénétie à la Slovénie

Arrivé à l’avance à Venise pour quelques jours avec mon ami Daniel Descôteaux en vue d’une escapade de vélo dans les montagnes de la Slovénie voisine, on s’apprête à jouer pour un temps les touristes au pays des gondoles! Quand on sait que les Vénitiens en ont ras le pompon de la visite, ça promet! Mais bon, c’est une deuxième présence ici en cinquante ans. On n’abuse pas.

La place Saint-Marc, le Palais des Doges

Tout ça fait un peu cliché, j’en conviens, mais revoir ces merveilles avec la perspective d’un septuagénaire est fortement souhaitable. Saviez-vous que la majeure partie de l’île de Venise a été créée de toutes pièces sur des poteaux de chênes plantés debout en guise de fondations? La carence en oxygène de l’eau de mer à cet endroit aurait assuré la survie de ces structures au fil du temps. Ingénieux.

Venise a connu son apogée au XVIe siècle, et c’est dans cette architecture et cet espace urbain soigné et si bien conservé qu’on a le plaisir de déambuler. Car il n’y a pas de voitures ici (pas de vélos non plus).

D’un canal à l’autre, c’est une enfilade de ruelles débouchant sur de magnifiques bâtiments ornés de statues et de colonnes admirablement préservées. On imagine facilement la vie quotidienne des Vénitiens de la Renaissance s’agitant autour de fontaines toujours bien situées au cœur des espaces publics aux tuiles vermoulues.

Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi

Quelle chance! Une représentation des Quatre Saisons est prévue le soir même à l’église San Vidal.

Ce n’est rien pour impressionner mon compagnon de voyage Daniel, lui-même chef d’orchestre de profession, mais j’ai tout de même une bonne connaissance de ces quatre concertos, les ayant analysés en détail en classe de 11e classique à Norbert-Morin avec un prof extraordinaire et chanteur d’opéra du nom de José Jermon. J’en garde un souvenir indélébile qui me permet de goûter à fond cette prestation des huit virtuoses devant nous. Quel bonheur!

Demain la Slovénie

Le farniente aura été trop bref. On rejoint dans la foulée un groupe d’une vingtaine de cyclistes, des gens qu’on ne connaît pas a priori, mais qui partagent notre passion du vélo. Nous serons basés à Bled, en Slovénie, pour la première semaine, un gros village selon Google Maps. Au cœur d’une région offrant des parcours avec des dénivelés frisant les 2000 mètres! Puis, retour dans le Frioul italien pour des escapades un peu plus variées. On verra. J’en reparlerai dans le numéro d’octobre.

* Le terme sérénissime signifie «la plus sereine» ou «la plus tranquille», reflétant la puissance, la stabilité et la grandeur de la République de Venise au Moyen-Âge et à la Renaissance.