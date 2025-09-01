Le trouble des détracteurs de Trump

Exclusif :

L’Amérique vue par Jay Custa

Jay Custa, résident d’Estero, en Floride, écrit dans la section «Opinion» du journal NEWS-PRESS, qui couvre la région de Naples à Fort Myers du côté du golfe du Mexique. Il est intéressant de voir comment un Américain de naissance voit la vie politique de son pays dans le contexte actuel.

La secte MAGA (Make America Great Again) a suggéré que les détracteurs du président étaient atteints de ce qu’ils appellent le Trump Derangement Syndrome (TDS). Ils prétendent que nous ne sommes d’accord avec rien de ce qu’il fait, ce qui nous rend malades.

J’ai d’abord trouvé cette idée amusante, mais quelque peu ridicule. Cependant, je constate que je souffre de plusieurs symptômes depuis les élections, et je me suis dit que ce TDS n’était peut-être pas si ridicule, après tout!

J’ai souffert de vertiges, de nausées, de troubles intestinaux, d’insomnies, de flatulences incontrôlables, j’ai vécu un sentiment d’impuissance et j’ai eu une sérieuse envie de fumer (sans même avoir jamais fumé)! J’ai même eu des pensées impures à l’égard d’actrices de films pour adultes! J’ai d’abord cru que ces symptômes étaient simplement liés aux problèmes causés par le psoriasis!

J’ai donc décidé de consulter un médecin. Mon docteur m’a alors fait passer un examen approfondi et prescrit de nombreux tests. Il a constaté que certains de mes symptômes étaient liés au TDS, tandis que d’autres étaient associés à d’autres maladies comme le DQ, le BLT et le PFK!

Il m’a informé qu’il n’y avait pas de remède au TDS, sauf d’éliminer la source de cette infection ou de la laisser suivre son cours. Malheureusement, il n’est pas possible d’éliminer cette source, je vais donc devoir endurer ce problème pendant encore quatre longues années!

Il m’a aussi expliqué que, généralement, le TDS n’est pas mortel, sauf s’il dégénère en automutilation. Il m’a conseillé d’annuler mes abonnements aux fils d’actualité, de faire disparaître toutes armes à feu, ainsi que tous objets tranchants, téléviseurs, cotons-tiges et ordinateurs de mon domicile pendant les quatre prochaines années, et d’éviter tout contact visuel avec quiconque porte une casquette MAGA!

Étonnamment, ses conseils se sont avérés extrêmement efficaces. La plupart de mes symptômes ont disparu, à l’exception des pensées impures concernant les femmes dans les films pour adultes! Comme c’est gênant!