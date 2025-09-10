Mes 18 ans. Mes peurs. Mes rêves

Famille

Dans le cadre du projet Ma place mon réseau, les membres du Carrefour jeunesse-emploi Laurentides rencontrent les jeunes hebdomadairement dans leur milieu de vie en Centre jeunesse pour aborder des sujets en lien avec l’autonomie et la transition à la vie adulte. Grâce à une série d’ateliers et d’activités qui impliquent de nombreux partenaires, l’ensemble de ces jeunes continuent de vivre des expériences normalisantes qui les aident à mieux se projeter dans l’avenir.

Ce projet innovant leur a permis d’inviter plusieurs acteurs impliqués, dont Tcherno et Pascale, ayant vécu un parcours atypique pour transmettre leur intérêt pour l’écriture et la musique. Les invités ont accompagné les jeunes dans la création de leur texte sur la thématique des 18 ans (les peurs versus les rêves). En voici quelques extraits, que nous reproduisons tels quels:

J’ai peur de retrouver mes parents vu qu’ils ont toujours été absents. Me retrouver encore abandonner comme je l’ai été quand je suis née. J’Ai été blessé mais je me suis relevée. Enfin je peux rêver, m’élever mais j’ai peur de retomber…Que personne soit la pour m’aider puisque dans le passé j’ai été manipulé on m’a fait escorté le diable. Je me suis battue, mais maintenant serai-je capable?

Rendre maman heureuse c’est une ambitieuse sérieuse, une obsession, sans déception, avec pression, je dois rester courageuse. Getting out of that cage will be my only parade. My only goal is to take control of my soul now that i am grown.

Loin de mes inquiétudes, loin de ceux qui m’ont trahient dans le plus profond des ombres de mon coeur l’amour jailli pour ceux qui mont accueilli les bras ouverts. L’amour est un verbe qui se conjugue à tout les temps mais il n’est beau qu’au présent, car le futur fait rêver et le passé fait mal. La rechute est plus forte que la réussite. La réussite est la fierté que je conquis grâce à mes rechutes. Le passé me rattrape alors j’essaye de m’en échapper. Je suis inquiète je ne sais pas ce qui me guette. La confiance est pour ceux qui ne croient pas en eux. Ma seule porte de sortie est mes efforts au centre jeunesse. Je voudrais travailler ça m’apporterait de la liberté. Rêver grand pour mes 18 ans, faire preuve de débrouillardise sans qu’on me le dise. Rendue à l’âge adulte la violence n’est plus un culte, rendu à l’âge que j’ai, je bénis les cicatrices que mes abuseurs ont causées. La femme que je deviens est le résultat de mes choix, la vie la forgée au fils des ans.

Je ne veux pas être un inconnu, rester dans ma solitude face à ma pauvreté. Je pourrais me décourager et me sentir arracher de ma liberté. J’aimerais voyager, être musclé et avoir plein d’amis pour m’entourer, mais je veux ma m’endetter ou finir emprisonné. Si je reste chez ma mère je serais une un couch patato mais que puis-je faire pour ne pas rester gros?

Dans mes rêves je me vois astrophysicien, comprendre l’art, prendre part a la vie et mettre mes peurs en dessin. Ouvrir mon coeur, explorés les opportunités, réussir mes études me permettra de m’exprimer. J’ai peur de perdre et de décevoir ma famille. Le coeur fragile me voir avec des larmes au bout du fils. Faire des erreurs et couler serait un drame horrible.

J’ai peur d’avoir tort que l’argent est mon seul réconfort quand j’en vois j’en veux encore. Je fuis mes pensées et j’ai peur de la pauvreté , de l’avenir et de l’ennui. Je ne veux pas de normalité dans cette société. Maintenant l’amour, rien que son rire peut m’illuminer, un coup de foudre, je nous souhaite que du bonheur, mais j’ai peur d’avoir trop de responsabilités pour être OK, dans cette société. Il faut se responsabiliser pour surmonter la pauvreté. Shout out aux femmes notre inspiration.

J’aimerais sortir de la toxicomanie restée en bon terme avec la family et qu’ils me disent que je suis la plus belle chose dans la vie. Une fois rendue seule dans mon 2 ½ j’ai peur d’être seul dans mon lit et me dire que je ne serai jamais a la hauteur comme mes amis. Dans la vie j’ai passé mon temps à attendre que ça change ou qu’on me donne une chance d’apprendre à donner le change. Maintenant tout ce que je demande c’est un petit bout de temps qui me rendra grand.