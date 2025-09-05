Plein de soleil à l’horizon! Merci la vie!

Brigitte Morin

Il y a un an, presque jour pour jour, j’ai publié une lettre ouverte dans le journal Ski-se-Dit, dans laquelle je parlais de mes péripéties pour accéder à un logement à un prix abordable après que ma nouvelle propriétaire m’eut évincée du logement que j’habitais depuis presque 15 ans. Après des recherches interminables pour me reloger, j’ai abouti dans un logement de Sainte-Adèle, trop dispendieux pour mes moyens, mais je n’avais pas le choix. J’y ai habité durant 10 mois.

Mais, le 23 juin dernier, la chance m’a souri. Je loge depuis à La Capucine, phase II, un OSBL pour les personnes autonomes de 70 ans et plus. J’ai choisi un 3 ½ côté forêt où la vue est apaisante, avec des animaux qui vivent dans leur habitat naturel, même si nous avons envahi leur territoire par l’obligation de construire de nouveaux logements. Je me dis «prenons soin de nous, prenons soin d’eux!» Après deux déménagements plus qu’éreintants, je peux enfin me reposer dans ce havre de paix.

Enfin, un gros merci à mes frères et sœurs et à mes deux fils pour leur soutien physique et psychologique. Plein de mercis aux gens impliqués des Habitations La Capucine phase II: les bénévoles, le conseil d’administration, les deux dévouées Stéphanie à l’accueil, le personnel de la cuisine et de la salle à manger, les surveillants de jour et ceux de nuit, les concierges… Un merci spécial à mon ancienne voisine de la rue Dion à Val-David qui, la première, m’a parlé de ce bel endroit à Val-Morin.

Grâce à des résidents, des projets sont en route, entre autres, Un jardin! Cultivons ensemble! Un endroit où nos résidents jardiniers cultiveront des légumes et des fines herbes bio à offrir à la clientèle pour leurs dîners et soupers, directement d’une serre 4 saisons.