Prière de réveiller l’insomniaque

Dimanche le 21 septembre, à 16 h :

La Maison de la Poésie des Laurentides convie poètes et amateurs de poésie à un voyage inspiré, sur fil de musiques éphémères, à travers les œuvres de 5 poètes des Laurentides et d’ailleurs, d’aujourd’hui ou toujours actuels.

En harmonie avec la double mission de l’organisme, faire découvrir et diffuser, le quatuor Trilogue + explorera avec vous, à sa manière unique, des univers différents où se module toutefois une trame subtile.

Trilogue + c’est le poète et performeur Gilles Matte et le trio expérimental Trilogue (Michel Dubeau, vents; David Gauthier, guitare; et Alain Boyer, batterie).

L’événement aura lieu au resto-bar Les Saboteurs, 2510, rue de l’Église, Val-David.

Entrée libre, contribution volontaire au profit de la Maison de la Poésie des Laurentides.

Bienvenue à tous!

Pour informations : poesie@poesielaurentides.com

Communiqué – Source : Maison de la Poésie des Laurentides

www.poesielaurentides.com

Gilles Matte, 819 322-1837