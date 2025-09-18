Val-Morin – Inauguration du nouveau parc Poupart

Le parc Poupart se renouvelle

Dans le cadre de la semaine des Municipalités du Québec et en présence de toute l’équipe des travaux publics, la Municipalité de Val-Morin a inauguré la première phase du réaménagement du parc Poupart, voisin de l’hôtel de ville, au coeur du village.

Réalisé grâce à un investissement de 160 000$, financé par le Fonds de parcs, terrains de jeux et espaces naturels de la Municipalité ainsi que par une aide financière de 30 000$ de la Caisse Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts, ce nouvel aménagement inclusif et accessible est pensé pour toutes les générations.

Le nouveau concept du parc Poupart a ainsi été imaginé pour favoriser la cohabitation entre jeunes, familles et aînés. Il tient compte des besoins exprimés par la communauté et du manque d’infrastructures adaptées pour les enfants de 5 ans et plus et les adolescents. La Municipalité de Val-Morin souhaite ainsi faire du parc Poupart un véritable milieu de vie intergénérationnel, un lieu où tous les citoyens pourront se retrouver et bouger ensemble.

Le parc, aménagé sur deux paliers, propose ainsi :

En zone haute, un espace pour les parties de pétanque et de jeux de table, accompagné d’une aire de sable pour les tout-petits (18 mois à 5 ans) et de modules de jeux adaptés, de mobilier et des parasols, ainsi que des balançoires panoramiques offrant une vue imprenable sur la nature environnante; En zone haute, un espace pour les parties de pétanque et de jeux de table, accompagné d’une aire de sable pour les tout-petits (18 mois à 5 ans) et de modules de jeux adaptés, de mobilier et des parasols, ainsi que des balançoires panoramiques offrant une vue imprenable sur la nature environnante;

En zone basse, une aire de jeux pour les 5 ans à 12 ans, aménagée sur un paillis certifié, du mobilier urbain pour le repos et la socialisation, ainsi qu’une fontaine d’eau potable. En zone basse, une aire de jeux pour les 5 ans à 12 ans, aménagée sur un paillis certifié, du mobilier urbain pour le repos et la socialisation, ainsi qu’une fontaine d’eau potable.

Dans une volonté de durabilité et d’adaptation aux changements climatiques, le parc intègrera également un aménagement paysager résilient: plantation d’espèces locales adaptées aux conditions climatiques, gestion naturelle des eaux pluviales et création de zones ombragées. Ces éléments visent à assurer la pérennité du parc tout en offrant un environnement sain et agréable pour la population.

Pour la mairesse, Donna Salvati: «Ce projet illustre parfaitement une des grandes orientations du plan stratégique 2023-2028, soit de favoriser la rétention des jeunes familles et des retraités en améliorant nos infrastructures communautaires et sportives, et en développant des espaces qui favorisent la solidarité entre générations. Aujourd’hui, nous inaugurons une première phase mais d’autres sont prévues, au fil des saisons et des années, pour enrichir encore ce site et en faire un véritable cœur battant de notre village.»

Source :

Service des communications et des relations avec les citoyens

communications@val-morin.ca – https://www.val-morin.ca

819-324-5670, poste 3813





