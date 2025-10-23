Course à la mairie à Val-David – Débat

Le 22 octobre 2025, la Chambre de commerce du Cœur des Laurentides a organisé, en collaboration avec l’Info du Nord et Belvédère jeunesse, un débat électoral présentant les deux candidats au poste de maire de Val-David. Ainsi, Dominique Forget, mairesse sortante, et Jean-Claude Rocheleau, aspirant maire, étaient présents à cette soirée animée par Alexandre Girard-Duchaine, directeur général de la chambre de commerce.

Le débat s’est déroulé en quatre blocs portant sur: La Sapinière; l’économie et les infrastructures; la jeunesse, l’environnement et la politique sociale, et finalement les questions du public puis celles des journalistes. Les candidats avaient reçu la veille les deux questions portant sur La Sapinière, le reste étant dévoilé au fur et à mesure du débat. Sans grande surprise, ce dossier que représentent la construction de la nouvelle école et l’expropriation de la parcelle de terrain sur le domaine de La Sapinière était un sujet clé. Les candidats ont tous deux cité des évaluations effectuées par des firmes qui évaluent le terrain à 2,7 millions de dollars pour l’une, la firme Altus, en 2021, et à 7 millions de dollars pour l’autre. Est-ce que ces montants sont établis sur les mêmes bases? De quand datent-ils? À combien s’élèveront les dommages et intérêts? Et les frais d’avocats? Plusieurs éléments restent à éclaircir. Mme Forget a affirmé vouloir régler ce dossier et souhaite faire passer les citoyens avant les promoteurs, et surtout, exiger du gouvernement qu’il donne suite à la construction de l’école qu’il a lui-même demandée puis mise sur pause depuis plusieurs mois. M. Rocheleau, en accord avec ce dernier point, a mis l’accent sur la nécessité de connaître ce qu’est le portrait financier actuel pour ensuite négocier une entente globale qui sera juste tout en respectant la capacité de payer des Val-Davidois. Il a d’ailleurs souvent répété le thème de la rigueur budgétaire au fil de la soirée.

Si les candidats sont en désaccord sur plusieurs sujets, ils s’entendent sur la nécessité de créer un comité consultatif en environnement ainsi qu’un fonds adaptatif en environnement pour se préparer en cas de mesures d’urgence, ce qui est survenu trois fois au cours des quatre dernières années. Ils croient aussi tous deux qu’il est urgent de créer du logement accessible.

Quelques points intéressants soulevés par les candidats :

Au cœur de Val-David – Dominique Forget

Mutualiser des services avec les municipalités voisines pour partager les frais et gagner en efficacité

Revoir la réglementation urbanistique entre autres pour faciliter la location de chambres pour les propriétaires, ce qui peut aider à loger plus de gens

Adapter le territoire sur le plan environnemental

Action Val-David – Jean-Claude Rocheleau

Nommer un responsable en développement économique

Signer la Charte 2050

Engager des travailleurs de rue pour couvrir la municipalité (itinérance, etc.) et aider la nouvelle Maison des jeunes dans sa mission

Régler la question de l’eau non potable au lac Paquin (études des sols, puits artésien) est une priorité

Le dernier bloc des questions provenant du public était bien vivant et pertinent. Le journal Ski-se-Dit a ensuite pu poser deux questions, tout comme l’Info du Nord. Nous avons demandé si, à l’instar de l’Agathois qui est inséré dans l’Info du Nord, le dépliant Val-Davidois pourrait également être inséré dans le Ski-se-Dit. Rappelons que la Municipalité de Val-David a eu ses pages, nommées le Clin d’œil municipal, dans le Ski-se-Dit pendant 14 ans avant de cesser cette entente au début de 2023, pour ensuite créer l’envoi postal du Val-Davidois. Les deux candidats se sont montrés favorables à l’idée et ont tous deux ont dit qu’ils souhaitaient encourager le journal local. Nous avons aussi parlé du camp de jour à Val-David et du choix de se lancer en politique municipale.

Rappelons que vous pouvez revoir le débat en tout temps sur Facebook:

https://www.facebook.com/share/v/1LdX7chvko/

– La rédaction Ski-se-Dit