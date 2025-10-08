En flânant dans Val-David…

Jocelyne Aird-Bélanger

Résidente de Val-David

Revoir des gens qu’on avait perdus de vue, faire la bise à des amis un jour de marché ou en revisitant une exposition pleine de surprises, prendre une bouchée dans le brouhaha du marché ou dans l’un des cafés alentour, s’asseoir sous un parasol en buvant une limonade ou un apéro, profiter du soleil de septembre avant la fin de nos étés si courts, ici même : pourquoi pas?

Je vous y invite… C’est un plaisir toujours renouvelé, sympathique et plein de couleurs! Libre à vous d’y ajouter vos coins favoris pour un pique-nique dans le parc des Amoureux ou au parc régional Val-David–Val-Morin, au bord de la rivière ou en montagne, ou de rouler sur la piste cyclable ou encore de lancer la boule au terrain de pétanque. Suivre la piste des sculptures extérieures comme celles érigées devant la bibliothèque, s’avancer jusqu’à l’aire de jeux des petits pour rejoindre la petite gare, visiter les boutiques et finir en retraversant le pont de l’île, dans le scintillement des feuilles frémissantes : pourquoi pas?

Pour réenchanter nos vies et enrichir nos paysages intérieurs, il y a encore bien des coins à découvrir ou apprécier comme au premier jour dans notre vieux village toujours jeune!