LETTRE D’OPINION – Campagne électorale

Lettre aux candidates et candidats aux élections municipales de la région des Laurentides/Pays-d’en-Haut

À l’aube des élections du 2 novembre prochain, quel bilan environnemental et quel plan d’action pour les générations futures dans nos municipalités?

Au cours des dernières années, les Mères au Front Laurentides/Pays-d’en-Haut ont collaboré avec les écoles primaires de leurs municipalités pour mettre en œuvre le projet de Chaises des générations qui prend forme partout au Québec. Ainsi, retrouve-t-on maintenant, à la table des conseils municipaux de Val-David, Saint-Sauveur, Sainte-Agathe, Wentworth, Prévost, Gore, Mille-Isles, Saint-André d’Argenteuil, une chaise décorée par les enfants qui tient lieu de symbole. Ces chaises rappellent aux élus de penser aux générations futures dans toutes leurs décisions et les invitent à ouvrir le dialogue avec les jeunes au sujet de la protection du vivant.

Alors que les citoyens et citoyennes du Québec s’apprêtent à se rendre aux urnes pour les élections municipales du 2 novembre prochain, les membres de Mères au Front Laurentides/Pays-d’en-Haut invitent les élus à présenter aux jeunes leur bilan environnemental. De leur côté, les candidats et candidates à la mairie sont appelés à proposer un véritable plan d’action pour contribuer à la lutte aux changements climatiques, protéger la biodiversité et léguer à nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants un milieu de vie sain, où ils et elles pourront grandir et s’épanouir en santé.

En juillet dernier, le scientifique et environnementaliste David Suzuki affirmait, sans ambages, que l’humanité avait perdu sa bataille contre les changements climatiques. Selon lui, nous nous sommes enlisés si profondément qu’un renversement de tendance semble désormais improbable. Ce qu’il nous reste à faire? Nous unir pour affronter l’avenir, en misant sur la solidarité et les liens de proximité, en nous rassemblant à l’échelle humaine, c’est-à-dire en quartiers ou en municipalités, pour renforcer notre résilience collective face aux crises à venir.

Devant ce constat, les élections du 2 novembre revêtent une importance indéniable. Nous, Mères au front Laurentides/Pays-d’en-Haut, souhaitons offrir à nos enfants un monde solidaire et une planète en santé. Ainsi, nous invitons les candidats et candidates aux élections municipales à se positionner clairement en faveur des générations futures, à affirmer leurs engagements pour faire face à la crise climatique et préserver la biodiversité qui fait la richesse de notre belle région. Les Mères au Front voteront au nom de leurs enfants pour ceux et celles qui porteront haut et fort ces valeurs de solidarité intergénérationnelle et de protection du vivant.

Mères au Front Laurentides/Pays-d’en-Haut

Lysanne Villemure, pour Romi et Charlie

Elena Pavlova, pour Anne-Marie et Alexandre

Marie Saint-Arnaud, pour Sarah, Arnaud et Louis

Sandrine Théorêt, pour Daphné et Louis

Isabelle Gallant, pour Samuel, Félix et William

Gabrielle Dubé, pour Noah, Lea, Maxime et Samuel

Marie-France Turgeon, pour Arthur, Anton, Eliana et Adèle

Florence Aubuchon, pour tous les enfants de chez nous





