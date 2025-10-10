Nuit des sans-abris : le 17 octobre à la place Lagny

Partout au Québec, on s’apprête à souligner la Nuit des sans-abri, qui a toujours lieu le troisième vendredi d’octobre, mois où les températures chutent et où l’itinérance devient soudainement tout autre. Dans la région, l’itinérance est peut-être moins visible qu’à Montréal ou dans les grands centres, mais sachez qu’elle est bien réelle. La Nuit des sans-abri, qui en est déjà à sa 36e édition, vise d’abord à sensibiliser la population, et cette année, particulièrement les enfants à ce fait de société.

L’événement aura lieu à la place Lagny, à Sainte-Agathe-des-Monts, pour une soirée de 16 h à 21 h, le vendredi 17 octobre. Au programme : feu, nourriture offerte, commémoration pour souligner les décès reliés à la situation d’itinérance, corde à linge de mots de solidarité, prestations musicales et du groupe Bataka, micro ouvert (témoignages, poèmes, slam, etc.) pour aborder les sujets de la dépendance, de la réhabilitation, de l’itinérance, etc., présence des pompiers. À 17 h 30, pour les plus jeunes, cette année, on présentera aussi une heure du conte qui aborde le sujet avec un récit adapté à leur groupe d’âge.

Voyez l’événement sur Facebook pour plus d’informations bitly.cx/u18H0.

L’organisation de cette soirée est possible grâce à une mobilisation sans pareil du communautaire, soit la MRC des Laurentides, ainsi que L’Écluse des Laurentides, la Régie incendie des Monts, Cap-Emploi et le Carrefour jeunesse-emploi (CJE).

Si vous avez des tentes ou des bâches en bon état , vous pouvez les déposer au bureau de Cap-Emploi Sainte-Agathe, à la caserne des pompiers, au CJE Sainte-Agathe, Mont-Tremblant et Saint-Sauveur pendant les heures d’ouverture. Tout autre don en vêtements, sacs de couchage, etc., doit être fait dans l’un des bazars de la région (les Trésors de la Fondation, à Sainte-Agathe-des-Monts, les comptoirs vestimentaires, comme celui de Val-Morin ou Les Abeilles à Val-David, etc.).

Notez que si vous êtes témoins d’une situation où vous vivez de l’inquiétude par rapport à une personne itinérante, contactez les travailleurs de rue. Ils sont les mieux outillés pour intervenir dans ces cas et se déplacent généralement rapidement. Vous pouvez contacter L’Écluse des Laurentides.