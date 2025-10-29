Reboisement au parc régional Val-David–Val-Morin secteur Far Hills

Le 8 octobre dernier, la Municipalité de Val-Morin, en collaboration

avec Arbre-Évolution et le Club Nature-Aventure des Laurentides, a mené un projet de reboisement régénératif dans la forêt du parc régional Val-David–Val-Morin, secteur Far Hills. Grâce à la mobilisation citoyenne et au soutien de partenaires financiers, 250 arbres et arbustes comestibles ont été plantés dans deux secteurs du parc, contribuant à la régénération et à la

biodiversité de ce précieux écosystème forestier.

Un projet collectif et éducatif

Près de 200 arbres ont été replantés dans un secteur qui avait été sévèrement touché par un chablis, afin d’y rétablir une couverture forestière diversifiée et durable.

«Les dommages causés par le vent sont devenus une occasion d’améliorer l’écosystème et de favoriser la reprise d’espèces nobles. Ce projet n’aurait pu voir le jour sans l’engagement d’Arbre-Évolution, du Club Nature-Aventure des Laurentides et de précieux partenaires financiers que nous souhaitons remercier sincèrement pour leur collaboration», souligne Louis Paquette, directeur du parc régional Val-David–Val-Morin, secteur Far Hills.

Par ailleurs, 50 arbustes et végétaux comestibles ont été plantés près des installations du Club Nature, avec la participation d’une quarantaine d’enfants de 18 mois à 14 ans, accompagnés

de bénévoles retraités.

Des partenaires engagés pour le climat

Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution de Global Tourisme, qui a financé l’achat de 50 végétaux, du Fonds immobilier FTQ, qui a permis la plantation de 54 arbres, et de la Fondation Richelieu International, qui a soutenu la mise en terre de 146 arbres. «Nous avons choisi d’appuyer le programme

d’Arbre-Évolution précisément parce qu’il permet la réalisation de projets concrets, intergénérationnels et porteurs sur le plan environnemental. Nous félicitons tous les participants pour leur engagement», souligne Jean-Claude Lavoie, président de la Fondation Richelieu International.

Depuis 2014, Arbre-Évolution a réalisé plus de vingt projets de reboisement social dans les Laurentides, mobilisant près de 1000 citoyens et plantant plus de 10 000 arbres.

«Ce partenariat illustre la force de la collaboration entre le milieu municipal, communautaire et privé pour renforcer la résilience de nos milieux naturels et inspirer les générations futures», conclut Cédric Lejeune, président du Club Nature-Aventure des Laurentides.

Sources :

• Simon Côté, coordonnateur général, Arbre-Évolution

• Yvan Ruel, Municipalité de Val-Morin, 819 324-5670, poste 3813