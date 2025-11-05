Exclusif – No faux-king way! [L’Amérique vue par Jay Custa]

Jay Custa, résident d’Estero, en Floride, écrit dans la section «Opinion» du journal NEWS-PRESS, qui couvre la région de Naples à Fort Myers du côté du golfe du Mexique. Il est intéressant de voir comment un Américain de naissance voit la vie politique de son pays dans le contexte actuel.

Je propose que la Cour suprême octroie à Trump le statut royal qu’il convoite tant. Avec la Cour suprême de son côté, il finira forcément par être couronné. Alors, arrêtons de gaspiller du temps et de l’argent dans des procès absurdes qu’il va inévitablement gagner. Organisons plutôt tout de suite sa cérémonie et une parade spectaculaire!

Avec Trump pour Roi, les possibilités sont infinies pour notre nation. Il ne rendra plus de comptes à personne et saura faire disparaître la Constitution comme la liste des clients d’Epstein! Il pourra dire et faire tout ce qui lui plaît. Son véritable génie pourra enfin être dévoilé à ses détracteurs. Je suis certain que le Canada lancera une vaste campagne publicitaire pour tenter d’inciter le Roi à acheter leur pays! Il pourra bloquer les frontières à tous ceux qui l’offenseront. Il pourra ordonner à son armée d’arrêter des comédiens, des journalistes, des rock stars et des Démocrates! Et, sans obstacle de la Constitution, ils seront tous jugés coupables et condamnables en quelques jours!

Il apparaîtra magnifique, bien assis sur son trône (non, pas celui-là!), vêtu de sa robe rouge royale, coiffé d’une couronne en or sertie d’émeraudes, portant une bague royale ornée d’une pierre précieuse, un sceptre royal à la main. Je peux déjà me l’imaginer parfaitement. Ses dévoués sujets feront la queue pour lui rendre hommage. Ils s’inclineront devant leur sauveur et embrasseront docilement sa bague! Fort heureusement, ils n’auront pas à s’incliner aussi bas que quand ils embrassaient son postérieur surdimensionné!

Quel spectacle mémorable! J’en ai les larmes aux yeux!

Bien entendu, un grand et magnifique palais (avec des douves) doit être érigé afin de lui témoigner tout le respect qui lui est dû! Je suis certain que ses fils peuvent organiser cette construction à des prix «avantageux»! Désolé, mon enthousiasme est débordant — je dois prendre une grande inspiration!

En tant que Roi, il usera sans aucun doute de son autorité pour faire exécuter ses adversaires et ses détracteurs. Je ne peux m’empêcher de me demander qui sera sa première cible – la liste est longue! Annonceur: «Après le football du jeudi soir, restez à l’écoute pour les Décapitations du jeudi soir, présentées par Brylcreem – un petit peu vous suffira!» Je peux déjà imaginer la foule en délire, scandant «pas de bandeau, pas de bandeau, pas de bandeau!». Cela offrira sans aucun doute un spectacle palpitant pour toute la famille. Préparez le pop-corn et le Coke diète! Bien sûr, un soupçon de rhum ne ferait pas de mal – dans le Coke, pas dans le pop-corn!

Enfin, l’Amérique sera «great again»!

________

Voici la version originale anglaise envoyée par Jay Custa

I propose that the Supreme Court grant Trump the kingship he is fervently seeking. With the Supreme Court in his corner, it’s evident that he will eventually be crowned. Therefore, let’s cease wasting time and money on these absurd lawsuits that he will inevitably win. Instead, let’s organize the ceremony and the big beautiful parade!

With Trump as King, the possibilities for our nation are limitless. He will answer to no one and make the Constitution vanish like the Epstein client list! He can utter and act as he pleases. His true brilliance can finally be unveiled to his skeptics. I’m certain Canada will launch a massive sales promotion in an attempt to entice the King to purchase their country! He can close the borders to anyone who offends him. He can direct his military to arrest actors, journalists, rock stars, and Democrats! And, without the Constitution as an obstacle, they will all be deemed guilty and ready for sentencing within days!

He will appear magnificent, seated on his throne (not that one!) adorned in his regal red robe, emerald-encrusted gold crown, royal gemstone ring, and royal scepter in hand. I can vividly imagine it now. His devoted subjects will line up to pay homage. They will bow to their savior and dutifully kiss his ring! Fortunately, they won’t have to bow as low as when they were kissing his super-sized posterior!

What a spectacle for the ages! It fills my eyes with tears!

Of course, a big beautiful palace (with a moat) must be constructed to demonstrate his due respect! I’m certain his sons can arrange the construction at “bargain” prices! Sorry, my excitement is overwhelming—I need to take a deep breath!

As King, he will undoubtedly seize his authority to execute his adversaries and critics. I can’t help but wonder who his initial target will be—he has a long list! Announcer: “Following Thursday Night Football, stay tuned to Thursday Night Beheadings, presented by Brylcreem – a little dab will do ya!” I can already picture the crowd erupting in cheers, “no blindfold, no blindfold, no blindfold!” This will undoubtedly provide a thrilling spectacle for the entire family. Grab the popcorn and Diet Coke! Of course, a dash of rum couldn’t hurt – in the coke, not the popcorn!

Finally, America will be made great again!