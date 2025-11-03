Maison Actualité Jean-Claude Rocheleau élu maire à Val-David

Jean-Claude Rocheleau

Avec un excellent taux de participation de 59,04%, les électeurs de Val-David ont élu Jean-Claude Rocheleau, du parti Action Val-David, au poste de maire avec une mince majorité de 66 voies devant son opposante, Dominique Forget.

District 1 – Air-Pur – chemin de la Rivière – Village nord

Derek Bernard Action Val-David

District 2 – Lac Doré – Village sud

Guy Séguin Au coeur de Val-David

District 3 – 1er et 2e rangs de Doncaster

Patrice Godin Au coeur de Val-David

District 4 – Chanteclair

Sandrine Dupuis Au coeur de Val-David

District 5 – Rte 117 – de l’Ermitage – Chemin de l’Île – Riverside

Christian Lachaine Action Val-David

District 6 – Lac Paquin

Manon Paquin

 

Pour consulter les résultats détaillés:

https://www.electionsquebec.qc.ca/resultats-et-statistiques/resultats-election-municipale/MUN_78010/17333 