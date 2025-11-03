Jean-Claude Rocheleau élu maire à Val-David

Avec un excellent taux de participation de 59,04%, les électeurs de Val-David ont élu Jean-Claude Rocheleau, du parti Action Val-David, au poste de maire avec une mince majorité de 66 voies devant son opposante, Dominique Forget.
District 1 – Air-Pur – chemin de la Rivière – Village nord
|Derek Bernard
|Action Val-David
District 2 – Lac Doré – Village sud
|Guy Séguin
|Au coeur de Val-David
District 3 – 1er et 2e rangs de Doncaster
|Patrice Godin
|Au coeur de Val-David
District 4 – Chanteclair
|Sandrine Dupuis
|Au coeur de Val-David
District 5 – Rte 117 – de l’Ermitage – Chemin de l’Île – Riverside
|Christian Lachaine
|Action Val-David
District 6 – Lac Paquin
Manon Paquin
Pour consulter les résultats détaillés:
https://www.electionsquebec.qc.ca/resultats-et-statistiques/resultats-election-municipale/MUN_78010/17333