Un duo immobilier enraciné à Val-David

Immobilier :

Mathieu Côté et Audrey-Anne Parent

Courtiers immobiliers résidentiels

819-325-3554

mathieuc@royallepage.ca | aparent@royallepage.ca

C’est à travers la passion commune d’un homme pour l’immobilier et l’histoire régionale que s’est formé un duo aujourd’hui bien présent dans le paysage immobilier de Val-David. Feu Réjean Paquin, courtier respecté et véritable passionné de la région, a marqué de nombreuses personnes par sa vision humaine du métier. Il nous a quittés en novembre 2019, laissant derrière lui un héritage de proximité, de savoir et de respect du territoire. C’est grâce à lui qu’a débuté la collaboration entre Audrey-Anne Parent et Mathieu Côté, désormais unis par une vision commune: faire de l’immobilier un espace d’accompagnement humain.

Audrey-Anne Parent, native du secteur du lac Paquin, à Val-David, a grandi au cœur d’un milieu où les liens familiaux et communautaires occupent une place centrale. Issue de la famille Parent-Gascon, elle évolue dans un environnement où l’entraide et la connaissance du territoire font partie intégrante de la vie quotidienne. Depuis 12 ans, elle œuvre dans le domaine de l’immobilier résidentiel, accompagnant les familles du village et des environs avec professionnalisme, rigueur et sensibilité. Pour elle, chaque propriété est plus qu’un simple actif: c’est un lieu de vie, porteur d’histoire personnelle et de projets d’avenir.

C’est dans ce contexte que Mathieu entre en scène. À l’époque, Réjean et Audrey-Anne collaborent déjà sur certaines transactions. Lorsqu’une situation particulière amène Mathieu à intervenir, une rencontre professionnelle puis humaine s’opère naturellement. Constatant ses hospitalisations fréquentes, Réjean suggère à Mathieu de venir soutenir Audrey-Anne afin d’assurer la continuité du service à la clientèle et de préserver la qualité des suivis. Ce geste marque le point de départ d’un partenariat empreint de confiance et de respect mutuel.

Mathieu Côté, aujourd’hui courtier immobilier depuis 8 ans, provient du domaine de l’intervention sociale. Il a travaillé auprès de personnes vulnérables et de familles en quête de stabilité, développant une profonde compréhension des émotions liées aux transitions de vie. Son approche est fondée sur l’écoute, l’empathie et le respect du rythme de chacun. Pour lui, une transaction immobilière peut représenter une étape importante, parfois porteuse d’émotions, et mérite un accompagnement attentif spécifique à la réalité de chaque personne.

En 2021, alors que le marché immobilier connaissait une effervescence exceptionnelle et que la demande augmentait rapidement en plein contexte pandémique, leur collaboration s’est imposée d’elle-même. Sans tambour ni formalité, Audrey-Anne et Mathieu ont choisi d’unir leurs forces pour mieux répondre aux besoins grandissants des clients. Leur équipe s’est formée naturellement, portée par un rythme de travail intense, mais surtout par une vision commune profondément humaine du métier.

À travers cette chronique mensuelle qui s’amorce dans cette édition du journal, leur objectif est de faire découvrir l’immobilier sous un angle humain, local et accessible. Ils aborderont notamment l’histoire de certaines résidences marquantes de Val-David, les styles architecturaux qui caractérisent la région, ainsi que des conseils pratiques liés à la vente, l’achat ou la préparation d’une propriété. Chaque article visera à mettre en lumière ce qui rend notre village unique: son identité, ses paysages bâtis et les personnes qui y façonnent leur vie.

Parce qu’ici, l’immobilier n’est pas qu’un marché: c’est un reflet de notre communauté et de ce que nous choisissons de bâtir ensemble.