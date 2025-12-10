Appel à tous de la Société d’histoire – Documentaire sur La Sapinière

La Société d’histoire et de patrimoine de Val-David (SHPVD) amorce une démarche afin de produire un film documentaire sur l’histoire de l’Hôtel La Sapinière de 1936 à 2013. Pour ce faire, la Société a contacté le réalisateur du documentaire La grande histoire du P’tit Train du Nord, Jean-Nicolas Orhon, fils de Jacques Orhon, grand sommelier à l’Hôtel et pionnier en sommellerie au Québec, qui a accepté cette proposition.

Afin de compléter les archives documentaires nécessaires à la réalisation de ce film, la SHPVD lance un appel à tous pour récolter photographies, films et témoignages sur le prestigieux hôtel de Val-David. Ces précieux documents peuvent être déposés sur la page Facebook de la SHPVD ou numérisés par nos bons soins en communiquant avec Paul Carle, président de la Société, au 514 220-3184 ou à carle.paul2@sympatico.ca.