Bien préparer son corps pour la saison de ski

Éloi Laporte

Kinésiologue/préparateur physique spécialisé dans le développement du skieur, fondateur du Jump Lab et résident de Sainte-Adèle

Étant nouveau à écrire pour ce journal, je souhaite me présenter à vous, chers lecteurs. Au fil des dernières années, j’ai eu l’occasion de travailler avec des athlètes de différents milieux et niveaux, dont Mikael André Dansereau, membre de l’équipe canadienne de télémark sur le circuit FIS, que j’ai accompagné dans sa préparation vers la Coupe du monde européenne. Mon parcours m’a également mené auprès des équipes Citadins de l’UQAM et de plusieurs athlètes professionnels à amateurs.

Ces expériences m’ont confirmé une réalité essentielle: peu importe le niveau, un corps doit être exposé graduellement aux exigences d’un sport pour s’adapter efficacement et éviter les blessures.

Avec le début de la saison de ski, il est important de rappeler que notre corps n’est plus habitué aux contraintes mécaniques propres à ce sport: micro-impacts répétés, vibrations, travail musculaire excentrique et changements de direction rapides. En science du sport, une reprise trop brusque est appelée un «spike de charge», un facteur reconnu dans l’apparition des blessures d’usure. Voici quoi faire pour l’éviter:

Progresser graduellement sur les pentes

Pour limiter ce risque, les données scientifiques recommandent de contrôler l’augmentation de charge d’une semaine à l’autre.

Augmentation maximale suggérée: 10% par semaine.

Concrètement, la première sortie de la saison devrait être une séance de réactivation, sans inconfort et sans recherche de performance. En augmentant progressivement la durée et l’intensité, on permet aux tissus de redevenir plus tolérants aux forces, ce qui réduit significativement le risque de blessure.

Préparer son corps hors-piste

Une préparation physique simple mais régulière peut grandement améliorer la capacité du corps à absorber les contraintes du ski. Quelques exercices accessibles permettent déjà de faire une différence:

Squats et fentes pour la force et la stabilité;

Sauts latéraux pour la réactivité;

Mobilité des chevilles, des hanches et de la colonne;

Travail cardiovasculaire pour l’endurance générale.

En résumé

Progression graduelle : maximum +10 % par semaine

Renforcement : 2 à 3 séances par semaine

Objectifs : performance, sécurité, plaisir

Pour aller plus loin

J’accompagne autant les sportifs amateurs que les athlètes de haut niveau en élaborant des programmes basés sur la science, les objectifs individuels et la réalité de chacun, soit:

Entraînement privé ou semi-privé (2 à 6 athlètes)

Entraînement d’équipe ou de groupe

Entraînement en ligne

Plans d’entraînement et de mobilité

Tests de performance

Recommandations nutritionnelles

Conférences en préparation physique, notamment auprès de clubs de ski comme celui de Vallée Bleue

Au plaisir de vous rencontrer pour approfondir ensemble la performance et la prévention des blessures en ski.