Six cas de rougeole ont récemment été identifiés au Québec, dont certains concernent des personnes résidant dans les Laurentides. La rougeole est aussi présente dans d’autres provinces canadiennes, aux États-Unis et dans plusieurs pays. En cette période des Fêtes, de nombreux rassemblements et voyages ont lieu. Il est recommandé aux parents de vérifier si les enfants et leurs familles sont vaccinés contre la rougeole.

La rougeole est très contagieuse. Elle peut être grave, surtout pour les jeunes enfants, les personnes enceintes et les personnes avec un système immunitaire faible. Il n’y a pas de traitement contre cette maladie.

La vaccination est le meilleur moyen de se protéger. Deux doses de vaccin protègent à 95%. C’est gratuit et on peut se faire vacciner même sans avoir de carte d’assurance-maladie (RAMQ).

Vérifiez les carnets de vaccination pour savoir si toute la famille est protégée. Les vaccins contre la rougeole peuvent avoir des noms différents.

Au Québec, une personne est protégée si:

Personne née depuis 1980: Elle a reçu 2 doses de vaccin (à partir de l’âge de 12 mois)

Personne née entre 1970 et 1979: Il y a plusieurs catégories. Pour les détails, voir la dernière page.

Personne née avant 1970: Elle est considérée comme protégée, même sans vaccin

À n’importe quel âge: Elle a déjà eu la rougeole et a une preuve (certificat médical ou prise de sang)

Exemples de noms de vaccins de rougeole:

 Priorix

 Priorix-Tetra

 MMR II

 ProQuad

 Attenuvax

 Moru-Viraten

 Rimevax

 RRO

 Trivirix

 Vaccin antirougeoleux

Si vous avez un doute sur votre vaccination ou celle de votre enfant:

 Appelez votre CLSC: Trouver un CLSC – Répertoire des ressources en santé et services sociaux;

 Prenez rendez-vous dans un point de service local: Clic Santé – Page de prise de rendez-vous pour le service de Vaccination contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle;

 Vérifiez auprès d’un professionnel de la santé (ex.: infirmière scolaire).

Nous recommandons fortement aux personnes qui ne sont pas protégées de se faire vacciner le plus rapidement possible. En cas d’éclosion dans un milieu de garde ou scolaire, toutes les personnes non protégées seront exclues du milieu et devront s’isoler à la maison. Cette période pourrait être de plusieurs semaines.

Pour recevoir le vaccin gratuit, même si vous n’avez pas de carte RAMQ, prenez rendez-vous sur Clic Santé – Page de prise de rendez-vous pour le service de Vaccination contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle ou par téléphone au 1 877 644-4545, du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Si vous hésitez à recevoir le vaccin, parlez-en à un professionnel de santé.

Pour avoir plus d’informations sur la rougeole ou le vaccin, consultez Rougeole ou la section Rougeole: Informations à la suite de cette lettre.

Rougeole : Informations

Comment se transmet le virus?

 Le virus s’attrape en respirant le même air qu’une personne infectée, même sur une distance de plus de 2 mètres (6 pieds).

 Le virus peut survivre dans l’air pendant quelques heures et peut se déplacer.

 La maladie peut aussi se transmettre par contact direct quand on touche à une personne infectée ou des objets contaminés.

La rougeole est extrêmement contagieuse.

 Si une personne non protégée est en contact avec une personne malade, le risque d’attraper la rougeole est de 9 sur 10.

 Une personne qui a la rougeole est contagieuse 4 jours avant et 4 jours après l’apparition des boutons. La maladie dure de 1 à 2 semaines.

Quelles sont les complications possibles?

 La rougeole peut entraîner des otites, mais aussi des complications rares et graves.

 Les enfants qui ont la rougeole risquent d’avoir une infection des poumons (pneumonie), une perte de la vue et/ou de l’audition, une infection du cerveau (1 cas sur 1000 à 2000 environ) et même d’en mourir.

 Environ 1 personne sur 10 doit être traitée à l’hôpital.

Toutes les personnes infectées peuvent avoir des complications, mais surtout:

 Les enfants de moins de 1 an;

 Les personnes enceintes (risque de fausse couche ou d’accouchement prématuré);

 Les personnes avec un système immunitaire faible.

Quels sont les symptômes de rougeole?

 Fièvre;

 Toux, nez qui coule, conjonctivite (yeux rouges et sensibles à la lumière);

 Boutons et/ou rougeurs sur la peau (sur le visage, puis sur tout le corps).

Quoi faire en cas de symptômes de rougeole?

Si votre enfant ou un membre de votre famille a des symptômes de rougeole:

 Gardez-le à la maison et appelez Info-Santé (811);

 Si vous devez aller dans une clinique ou à l’hôpital, appelez avant pour les avertir que cette personne a peut-être la rougeole;

 Le port du masque est recommandé.

Au Québec, une personne née entre 1970 et 1979 est considérée protégée si:

 Elle a déjà eu la rougeole et a une preuve (certificat médical ou prise de sang);

 Elle a reçu 1 dose de vaccin et elle n’est ni travailleuse de la santé ou stagiaire, ni voyageuse, ni recrue militaire;

 Elle a reçu 2 doses de vaccin si elle est travailleuse de la santé ou stagiaire, voyageuse ou recrue militaire.

Merci de votre collaboration et de votre vigilance.

