Je suis le fruit mûr de l’Ancêtre

et la semence du Mutant.

— Yves-Gabriel Brunet

Transmettre est le cœur battant de nos vies. C’est pourquoi nous sommes heureux d’inviter les enfants du village et leurs enseignants à visiter l’exposition du cinquantenaire de l’Atelier de l’île et à participer à l’atelier de création conçu gracieusement pour eux. La visite de l’exposition, une véritable immersion pour les enfants, les a menés à la découverte fascinante de l’histoire de cet atelier où les poètes et les artistes travaillaient de concert. Ils ont pu saisir l’ampleur de ce legs exceptionnel et l’impact indélébile qu’il a laissé dans la communauté artistique québécoise et villageoise. Ce patrimoine vivant témoigne de la solidarité inébranlable et de l’engagement passionné et renouvelé de ses membres, assurant sa pérennité à travers les décennies.

En chœur, les enfants ont été initiés à l’art de la gravure, apprenant une technique de base accessible. L’exercice personnalisé s’est inspiré des œuvres exposées. Chacun a pu laisser sa propre empreinte, exprimer ses émotions et créer des images uniques en gravant des plaques. Une dimension organique et fabuleuse s’est ajoutée à l’impression finale: des empreintes de feuilles et de plumes ont enrichi le papier, fusionnant l’art de la gravure avec la poésie des éléments naturels. Chacun des enfants est parti avec une estampe inédite transformée en carte de souhaits pour offrir à ses proches. Les matrices ont servi à former une œuvre collective célébrant l’unicité de chacun au sein de leur classe respective. Dans le feuilleté de la représentation gravée, la feuille et la plume se distinguent de leurs empreintes, le réel de sa reproductibilité, l’objet de sa trace. Et là, dans l’interaction entre le plein, le vide, les choses prennent forme et sens.

Depuis près de vingt ans, le programme pédagogique du Centre accueille gracieusement les élèves des écoles Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Marie, Imagine, l’École à la maison et le CPE Bambouli de Val-David afin de maintenir un accès direct à la culture. Car les arts participent au mieux-être et au mieux-vivre. Leur influence sur la santé tout au long de la vie, tant physique que mentale, est connue et reconnue, bien documentée, tel que le constate et le préconise l’Organisation mondiale de la Santé[i]. Développer le goût pour les arts dès le plus jeune âge n’est pas un simple divertissement. C’est ouvrir l’autre à de nouvelles manières de penser, de faire, de voir et de savoir autrement. C’est investir dans le capital santé de notre collectivité. Cette initiation précoce sensibilise les élèves et leur entourage aux bienfaits durables de l’Art et pose les fondations d’un engagement citoyen et culturel à long terme. Comme l’écrivait René Char, le poète engagé et résistant français: Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienveillance.

Au plaisir de vous accueillir au Centre,

Manon Regimbald

L’exposition se poursuit jusqu’au 4 janvier 2025

50E ANNIVERSAIRE DE L’ATELIER DE L’ÎLE ‑ RACONTER RENCONTRER

À voir et à revoir avec vos amis et invités du temps des fêtes

[i] https://news.un.org/fr/story/2019/11/1055841