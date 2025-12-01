Dans les vignes

Ah, novembre…

Nelly Allard

Conseillère en vin à la SAQ de Sainte-Adèle

Novembre, le mois que je déteste. Le mois des morts, qu’ils disent. Je n’aime tellement pas ce mois que, à travers cette chronique mensuelle, j’appelle à annuler novembre.

Je ferai donc un retour sur octobre et un saut sur décembre. Geste totalement anti-Val-David! Nous qui sommes tellement dans le moment présent. Je taquine, bien sûr…

Pour rendre hommage à tous ces «chums» traînés de force par leurs blondes pour aller aux vergers, je vous propose un retour sur les pommes avec un cidre mousseux pour amateur de IPA. Je vous parle ici du Grand Saint-Charles — Hors terre, un cidre dont l’effervescence s’obtient par la fermentation en bouteille et livrant, avec équilibre, un profil sur des notes de pomme et de fleurs blanches. L’ayant goûté avec le producteur, j’ai été séduite par son petit côté amer et houblonné, caractéristique des American pale ale. J’ai tout de suite pensé à une fondue savoyarde à ses côtés. Un accord osé, mais qui, je crois, vaut la peine d’être essayé. Ajoutez-y des pommes!

Domaine le Grand Saint-Charles Hors Terre Houblonné

Code SAQ : 15175241

15,85 $

À la SAQ, avec l’équipe, nous préparons Noël dès juin. On déguste et on choisit pour vous les produits qui, selon nous, vous feront vraiment plaisir. Mais souvent, les quantités sont limitées et les meilleures bulles auront disparu avant les fêtes. C’est pourquoi je vous propose si tôt un joli nectar à mettre de côté. On s’est assuré d’en avoir une grosse quantité, mais il faudra faire vite car l’entrepôt de Montréal est déjà vide. On se déplace cette fois-ci en Loire avec le cépage roi de cette région : le chenin blanc.

Assurément l’un des plus réputés de Vouvray, le domaine de Tania et Vincent Carême suscite l’admiration des amateurs de chenin depuis longtemps. En culture biologique, ils transcendent leur terroir avec une maîtrise hors du commun. Fraîcheur tonifiante, bulles fines… Nous sommes ici sur des accents de miel, de fleurs blanches, de pomme et de lime. La bouche est généreuse et vive. Au risque de me répéter, je l’imagine elle aussi sur une fondue au fromage. Accord peu commun mais qui apporte un peu de légèreté dans tout ce gras. Peut-être que ce premier mois froid et moi pourrons faire la paix accompagnés de tout ce pain et ce fromage!

Domaine Vincent Carême Brut Vouvray

Code SAQ : 11633591

28,60 $

Je vous invite à nous visiter et à mettre la main sur plusieurs produits dits de festivités qui sont toujours manquants en succursales pour les fêtes de par leurs quantités limitées. Je pense aux magnums et aux bulles d’exception. Mais aussi pour tout ce que nos papilles auront dégusté pour vous à l’approche de ces repas précieux.

Je vous souhaite, tout de même, un joyeux novembre!