Gilles Chaumel

Animateur radio à CKRL 89,1 Québec, historien et mélomane

En début d’année, Tire le coyote s’est mis à l’écriture d’un brûlot, d’un exutoire à sa colère, qu’il a baptisé, allez savoir pourquoi, Ventouse. À l’image d’un Richard Desjardins, d’un Woody Guthrie ou d’un Neil Young, l’auteur-compositeur de Québec dénonce, sur ce trop court album, la turpitude et la violence des possédants. Mais à sa manière, en poésie, et avec la douceur qu’on lui connaît.

Pas de cris rageurs, pas de hurlements instrumentaux, avec juste une guitare et un harmonica, et surtout, avec ses mots, chantés avec douceur et conviction, comme sur Ventouse…

Au royaume de l’hypocrisie

Vaut mieux se fier aux apparences

L’argent mène l’idéologie

Comme pour le chien la récompense

Du creux de quelques nombrils

Émane l’odeur de la trahison

Et les mensonges prennent à partie

Les battements mêmes de la raison

Même si notre courage doit naître par ventouse

All you fascists bound to lose…

Comme il le raconte, Benoit Pinette, alias Tire le coyote, a enregistré ce court album sur un vieux 4 pistes Yamaha MT4X, «… à partir de février 2025, à la suite de l’assermentation de Donald Trump, au salut nazi d’Elon Musk…» et à autres félonies et aberrations de notre voisin du sud.

À Philippe Renaud, dans Le Devoir du 28 mai, il s’en explique: «Je ne te dirai pas que j’ai la plus grosse carapace du monde, mais je ne veux pas me fermer la gueule. J’ai des valeurs que je transmets à mes enfants. Je pensais qu’on se dirigeait vers un monde plus ouvert, plus progressiste; là, je dois leur expliquer pourquoi des gens veulent interdire l’avortement. On recule. Or, je préfère demeurer fidèle à mes valeurs que de faire semblant que [cette droite] n’existe pas.»

Quand, comme lui, on a quelque chose à dire et qu’on veut que les mots résonnent d’abord et avant tout, on n’a pas besoin d’une tonne d’arrangements pour bien faire entendre son message. C’est ainsi que je conçois l’art du folksinger. Pinette en est un vrai!

Tire le coyote. Ventouse. La Tribu, 2025.