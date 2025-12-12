Le repère des jeunes de 10 à 17 ans à Val-David

La nouvelle Maison des jeunes Le Repère a ouvert ses portes à Val-David tout récemment. Situé au 2434, rue de l’Église, ce projet a été concrétisé grâce au travail de Belvédère Jeunesse Laurentides, en collaboration avec divers partenaires. L’initiative a pour but d’offrir un espace de rencontre et de socialisation sécuritaire pour les jeunes de 10 à 17 ans. Manifestement, tout le monde lors de l’ouverture officielle était emballé, à commencer, de g. à dr., à l’avant, par Gaëlle B.L., DG MDJ, Danaé R., intervenante, Stéphanie et Martin, propriétaires du restaurant Les Enflammés; et à l’arrière : Hayden B. (caché), Isamaël, Charlie, Soleil, Raphaël et Chaïka.

Le premier Plan d’action jeunesse adopté par la municipalité de Val-David à la fin août a permis d’ajouter la Ville aux autres partenaires actifs de ce projet.

Anecdote : Lorsque Stéphanie a demandé à ses employés qui était prêt à travailler gratuitement pour la collecte de fonds pour Le Repère, ils ont presque tous accepté avec enthousiasme.

Texte et photo : Suzanne Lapointe

[NDLR – Ce texte est un RECTIFICATIF de ce qui a paru dans l’édition de décembre 2025 du journal, où l’on peut lire que le lancement du projet Le Repère avait eu lieu grâce au Plan d’action jeunesse de la Municipalité, ce qui n’est pas le cas. Toutes nos excuses aux responsables de la Maison des jeunes.]