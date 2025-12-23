Navette hivernale gratuite pour parcourir la MRC des Laurentides

Vibrez au km2 déploie une navette touristique hivernale afin de faciliter l’accès au territoire de la MRC des Laurentides durant

la saison des Fêtes et tout l’hiver. Pensé comme une solution simple, durable et accessible, ce service permet aux visiteurs et aux résidents de se déplacer aisément entre plusieurs pôles d’intérêt du territoire, sans voiture, avec des déplacements illimités offerts gratuitement tous les samedis, du 10 janvier au 21 mars et chaque jour des Fêtes, du 24 décembre 2025 au 3 janvier 2026 (à l’exception du 25 décembre et du 1er janvier).

En partance de la Station Tremblant, la navette touristique opérera sur une boucle reliant 9 arrêts sélectionnés pour desservir les lieux les plus fréquentés ainsi que des secteurs moins accessibles en saison froide. Elle facilitera l’accès à des sites tels que la Station Tremblant, le Domaine Saint-Bernard, le Sentier des cimes, le Parc régional de Val-David et le cœur villageois de Val-David, permettant aux visiteurs de profiter d’une circulation plus fluide en période achalandée, du 10 janvier au 21 mars 2026.



Le service sera offert gratuitement pour toute la saison hivernale, et une réservation permettra d’assurer une expérience

optimale pour tous. Les places pourront être réservées au navettenature.com, où les visiteurs trouveront également

l’horaire de la navette, qui circule en boucle et passe jusqu’à quatre fois à chaque arrêt, avec une capacité de 24 places par

autobus. Sur le terrain, une signalisation hivernale adaptée indiquera clairement l’emplacement de chaque arrêt.

Tous les détails au www.navettenature.com.