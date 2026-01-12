Exclusif – L’antonyme de la vérité

L’Amérique vue par Jay Custa

Jay Custa, résident d’Estero, en Floride, écrit dans la section «Opinion» du journal NEWS-PRESS, qui couvre la région de Naples à Fort Myers du côté du golfe du Mexique. Il est intéressant de voir comment un Américain de naissance voit la vie politique de son pays dans le contexte actuel.

Plusieurs diraient que notre président n’est pas honnête. En fait, ils diraient qu’il est un menteur invétéré qui ment aussi bien sur des questions importantes que sur d’autres sans importance. En général, il ment sur tout! Plusieurs pensent qu’il le fait pour dissimuler son incompétence et son ignorance. C’est peut-être vrai, mais je suis convaincu que nous pouvons connaître la vérité en l’écoutant attentivement. Chaque mensonge grossier qu’il profère s’accompagne de la vérité pure! Ses interventions, ses tweets, ses conférences de presse, etc., regorgent de vérité; il suffit de réaliser que le contraire de ce qu’il dit est la vérité! À ce titre, il est un livre ouvert sur la vérité! Il est aussi transparent qu’un fantôme du Canada qui fait de la raquette dans les montagnes laurentiennes pendant une tempête de neige en février, vêtu d’un manteau en cellophane!

Par exemple, lorsqu’il affirme que ses cotes de popularité sont les plus élevées de l’histoire, en réalité, ce n’est pas vrai! Lorsqu’il affirme être un génie de la stabilité, en réalité, ce n’est pas vrai! Lorsqu’il affirme avoir remporté les élections de 2020, c’est faux! Lorsqu’il affirme ne pas pouvoir montrer ses déclarations fiscales parce qu’elles font l’objet d’un audit, en réalité, il pourrait le faire, mais il ne le fait pas! Quand il prétend qu’un dictateur cruel lui envoie des lettres d’amour, la vérité, c’est qu’il n’a jamais reçu une telle lettre! Quand il prétend que ses avocats personnels, sa nièce, ses généraux à la retraite, ses anciens directeurs de campagne ou toute autre personne ayant tenu des propos désobligeants à son égard ne disent pas la vérité, en fait, ils disent la vérité! Quand il prétend ne pas avoir eu de relations sexuelles avec une actrice de films pour adultes, il en a eu! Il ne pourrait pas être plus transparent!

Il y a certains indices à surveiller lorsqu’il ment. Premièrement, observez le mouvement de ses lèvres ou de ses doigts. Aussi, quand ses lèvres prennent la forme arrondie d’un sphincter de capybara, c’est qu’il raconte une énorme connerie!

Généralement, les menteurs sont plus futés et rendent leurs mensonges plus complexes. Conséquemment, il est parfois difficile de distinguer le vrai du faux. Par contre, l’humanoïde odieux qui occupe actuellement la Maison Blanche n’est pas assez intelligent pour faire ça. Et même s’il l’était, il n’a aucune raison de le faire, car ses mensonges n’ont jamais entraîné aucunes conséquences. Sa vie de mensonges et de tromperies lui a valu la position la plus puissante de la planète!

Beaucoup se demandent comment cela a bien pu arriver. Eh bien, ils ne sont pas seuls! J’ai réfléchi à cette question jusqu’à ce que ma tête manque de s’enflammer subitement! La seule réponse plausible que j’ai pu trouver est qu’il y a plus d’électeurs naïfs et crédules qui ont cru à ses mensonges que d’électeurs qui ne le sont pas et qui n’y ont pas cru!

______

Version originale anglaise

Many would say that our president isn’t truthful. In fact, they would say he is a prolific liar who lies about both important and unimportant issues alike. Generally, he lies about everything! Many think he does this to cover up for his incompetence and lack of knowledge. This may be true, although I feel confident that we can learn the truth from him, if we listen carefully. Every unadulterated lie he spouts is accompanied by pure truth! His rallies, tweets, news conferences, etc. are loaded with truth! You need only realize that the opposite of what he says is the truth! In this respect, he’s an open book of truth! He’s as transparent as a Canadian ghost snowshoeing across the Laurentian Mountains during a February snowstorm wearing a cellophane coat!

For example, when he claims his ratings to be the highest in the history of the world, the truth is they’re not! When he claims he’s a stable genius, the truth is he’s not! When he claims he won the 2020 election, he didn’t! When he claims he can’t reveal his tax returns because they are under audit, the truth is he can, but won’t! When he claims a vicious dictator sends him love letters, the truth is he received no such letters! When he claims his personal lawyers, niece, retired generals, former campaign managers or anyone else who has said disparaging things against him are not telling the truth, the truth is they are! When he claims he had no sex with an adult movie actress, he did! He couldn’t be any more transparent!

There’s certain clues to look for when he lies. Primarily, look for movement in his lips or fingers! Additionally, when his lips form the rounded shape of a capybara sphincter, he’s spinning a whopper!

Most liars are smarter and add complexity to their lies. Consequently, it can be hard to ascertain what’s true and what’s not! Contrarily, the current odious humanoid occupying the White House isn’t clever enough to do so! Even if he were, he has no incentive to do so because there has never been consequences attached to them! His lifetime of lies and deceit has rewarded him with the most powerful position on planet earth!

Many may wonder how that could possibly happen! Well, they’re not alone! I have contemplated that question until my head was mere seconds from spontaneous combustion! The only likely answer I could formulate is that there’s more naïve gullible voters, who believed his lies, than ones who aren’t and didn’t!