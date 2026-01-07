Famille – Le budget pour prioriser les dépenses qui ont du sens et...

Joanie Pelletier

Formatrice en éducation financière au CJE Laurentides

Les préoccupations en lien avec le coût de la vie et l’accès à la propriété sont bien présentes chez les jeunes (15-35 ans) qui sont accompagnés par le Carrefour jeunesse-emploi Laurentides. Plusieurs se questionnent donc à savoir comment retrouver un pouvoir d’action face aux multiples enjeux financiers auxquels ils sont confrontés.

Lorsqu’on leur présente le budget comme un outil intéressant pour s’approprier leurs finances, plusieurs affirment qu’il s’agit d’une tâche complexe et contraignante. Pour certains, le mot «budget» est synonyme de privation. Or, le budget est un outil utile pour atteindre ses objectifs financiers et pour réaliser les projets qui nous tiennent à cœur, tels un voyage, l’achat d’une voiture, d’une propriété ou d’une nouvelle console de jeu. Avant de s’attaquer à la réalisation d’un budget, il est donc conseillé de prendre le temps de trouver une source de motivation, un projet, afin que la démarche prenne un sens. Lorsqu’on sait pour quelles raisons on souhaite économiser, on sera plus motivé à réaliser les efforts nécessaires pour y arriver.

Une fois la motivation trouvée, une analyse des dépenses ainsi qu’une réflexion s’imposent :

Quelles sont les dépenses qui sont essentielles?

Quelles sont celles qui me font du bien?

Quelles sont celles qui me nourrissent peu?

Cette réflexion permet de faire des constats qui peuvent mener à changer certains comportements d’achats pour prioriser les dépenses porteuses de sens et épargner en vue du projet ciblé. Ainsi, la démarche de faire un budget semble moins lourde et on reprend le pouvoir sur ses finances, petit à petit!

Le CJEL offre mensuellement une formule «tête-à-tête avec tes finances» pour permettre aux jeunes âgés de 15 à 35 ans d’aborder des enjeux concrets en lien avec les finances personnelles, dans un espace sans jugement.