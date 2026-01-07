Mathieu Côté et Audrey-Anne Parent

Janvier arrive avec son air vif et, pour plusieurs ménages, une réalité bien concrète: les dépenses des Fêtes ont laissé des traces et la facture d’électricité commence à grimper. Dans un village comme le nôtre, où le chauffage au bois fait partie de la culture hivernale, il devient essentiel de réfléchir à la manière dont on utilise ce mode de chauffage. Car s’il peut être économique et réconfortant, il n’est pas automatiquement écologique — tout dépend de l’appareil, du combustible et de nos habitudes.

Selon le ministère de l’Environnement, le chauffage résidentiel au bois représente environ 14% des émissions de particules fines (PM2,5) provenant des activités humaines au Québec. En période de froid intense, cette proportion grimpe dans plusieurs régions, notamment lorsque les foyers et poêles tournent à plein régime en même temps. Ces particules, invisibles mais nocives, peuvent aggraver des problèmes respiratoires et affectent la qualité de l’air extérieur. D’où l’importance de chauffer intelligemment.

Sur ce point, le type d’appareil reste déterminant. Les poêles à combustion lente, certifiés et bien entretenus, permettent de brûler le bois plus complètement, réduisant ainsi les émissions. Lorsqu’ils sont utilisés adéquatement, ils émettent beaucoup moins de fumée et de particules qu’un foyer ouvert ou qu’un vieux poêle traditionnel. Ils offrent aussi un rendement énergétique remarquable lors des froids sous les –10°C, moment où la demande sur le réseau d’Hydro-Québec explose et où l’électricité coûte plus cher à produire. Dans cette perspective, chauffer judicieusement au bois devient un geste à la fois économique pour le foyer et utile pour la collectivité.

Le choix du combustible joue un rôle tout aussi essentiel. Le bois de chauffage traditionnel — idéalement sec depuis un an, et provenant d’essences dures comme l’érable ou le hêtre — offre un excellent rendement tout en limitant la production de créosote. À l’inverse, les bois résineux augmentent les risques d’encrassement et génèrent davantage d’émissions.

Dans les dernières années, les bûches écologiques, fabriquées à partir de résidus de scierie compressés, ont gagné en popularité. Leur avantage majeur : un taux d’humidité très faible, entre 4 et 8% comparativement à 25% pour les bûches standards, ce qui permet une combustion beaucoup plus propre et régulière. Elles produisent moins de fumée, moins de dépôts dans la cheminée, et aucune poussière liée au stockage. Leur pouvoir calorifique est élevé, ce qui en fait une option particulièrement intéressante pour les poêles modernes. Bien qu’elles soient souvent plus coûteuses que le bois traditionnel lorsqu’on chauffe à plein temps, elles deviennent compétitives pour un chauffage d’appoint ou lors des grands froids, où chaque bûche doit offrir son meilleur rendement.

Chauffer au bois lorsque la température extérieure frôle le zéro degré offre rarement des avantages: on crée trop de chaleur, on ventile trop, et on n’épargne ni électricité ni émissions. Le véritable équilibre se trouve dans une utilisation consciente, alignée sur les besoins réels de la maison.

Le chauffage au bois, bien fait, reste un allié naturel: économique, confortable et capable d’alléger la pression sur le réseau en période critique. Mais il devient réellement écologique lorsque chaque bûche — traditionnelle ou écologique — est utilisée avec intention, respect et intelligence.