La Maison des Jeunes Le Repère a besoin d’aide

Val-David n’avait pas de maison des jeunes, et Belvédère Jeunesse Laurentides, un OBNL dévoué à la cause de la jeunesse dans les Laurentides, a réussi à ouvrir, en juin 2025, le Repère. Ce lieu peut enfin accueillir les jeunes en plein coeur du village, au coin des rues Dion et de l’Église.

Or, comme «nouveau point de service, il ne peut pas encore bénéficier des subventions gouvernementales. Nous avons besoin de votre aide pour financer le salaire de notre personnel clé, des intervenants formés qui assurent la continuité du service et la sécurité de l’espace», expliquent les membres de Belvédère Jeunesse Laurentides. C’est pourquoi ils ont lancé une campagne de sociofinancement, pour tenir jusqu’en «juin 2026, date à laquelle Le Repère deviendra éligible aux financements majeurs».

C’est une invitation à tous à contribuer et à partager leur cagnotte pour qu’ils puissent tenir bon pour les jeunes de la région.

Tous les détails : https://gofund.me/69b9b50b8